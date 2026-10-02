A Fazenda 18: Carol Lekker é detonada após informar morte de Rick à Adriana - (crédito: Reprodução/Record)

A eliminação de Adryana Ribeiro de "A Fazenda 18" rendeu um momento de forte repercussão fora do reality.

Durante a participação da cantora na "Cabine de Descompressão", exibida pelo Record Plus na madrugada desta sexta-feira (2), ela foi informada sobre a morte de Rick, da dupla com Renner. O cantor morreu em um acidente de helicóptero.

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A notícia foi dada por Carol Lekker já nos minutos finais da transmissão. Antes de revelar o ocorrido, a apresentadora avisou que precisava comunicar algo difícil à ex-peoa:

"A gente tem uma notícia que não é tão agradável para te dar, Adryana. Infelizmente, a gente perdeu uma estrela, que era sua amiga... O Brasil sangra. O Brasil está sangrando, está triste".

Na sequência, Carol explicou que a vítima era próxima de Adryana e afirmou ter conversado com Dudu Camargo antes de decidir contar a ela sobre o falecimento.

"Sei que você é da música. Sei que você é desse ramo. A gente perdeu seu amigo Rick, num acidente de helicóptero. O Rick, da dupla Rick e Renner, que era muito seu amigo. Eu queria te contar isso hoje, eu conversei com o Dudu, o Dudu falou 'conta para ela'", disparou a ex-Fofocalizando.

Adryana demonstrou surpresa ao ouvir a informação e perguntou se a morte realmente havia acontecido. "Nossa, que triste. É sério isso?", reagiu a cantora.

Christina Rocha, que comandava a Cabine de Descompressão ao lado de Carol, interveio naquele momento e sinalizou que a atração precisava chegar ao fim. "Olha, a gente tem que encerrar, mas a gente fala com mais calma", afirmou.

Abalada, Adryana fez o sinal da cruz antes do encerramento e manifestou seus sentimentos pela morte do amigo. "Meus sentimentos", declarou.

A forma como o anúncio foi conduzido repercutiu entre os espectadores. Nas redes sociais, internautas criticaram principalmente o tom utilizado por Carol e questionaram se uma informação tão delicada deveria ter sido transmitida daquela maneira e ao vivo.

"Como que uma pessoa dessas tem espaço na televisão? Jesus, desserviço total! Essa Carol é uma escrota, faz tudo para aparecer", disparou uma internauta no X, antigo Twitter.

"Erro grotesco por sinal. É nítido que ela não serve pra entrevistar ninguém. É grossa com todo mundo, até o psiquiatra do Serginho ela ofendeu. Totalmente sem educação, grossa, sem noção, tudo de péssimo, espero que tenha sido a última vez", escreveu mais uma.

Outra usuária também questionou a condução do momento: "A pessoa dando a notícia quase rindo. Gente? Que tom é esse? Inclusive, acho que nem tinha que dar essa notícia ao vivo. Pra quê?".