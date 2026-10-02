Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta estreiam série da Netflix

No dia 28 de outubro estreia, na Netflix, a série Dom de Iludir, com Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta. Com 10 episódios, a nova série de melodrama é marcada por sequências de mudanças inesperadas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia também: Espetáculo de dança integrado à natureza discorre sobre corpos femininos
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na série, Marieta Severo vive Lúcia Rossetti, uma colecionadora de arte em busca de uma cura para a doença da filha, Maíra (Alicce Wegmann), que se depara com a ajuda de uma terapeuta espiritual (Nanda Costta). Após perceber que foi vítima de um golpe, Lúcia teme que segredos do passado envolvendo histórias de duas famílias atravessadas por relações de amor, ressentimento, controle e culpa sejam expostos.
Leia também: Festival Clube do Choro reúne grandes nomes da música brasileira
Com direção de Mauro Mendonça Filho, a série, produzida pela Conspiração para a Netflix, se passa no Rio de Janeiro e tem como foco intrigas familiares, manipulações e reviravoltas. No elenco, também estão José de Abreu, Luciana Paes, Heloisa Jorge, Jonas Bloch, Felipe Camargo e muito mais.
Serviço
Estreia da série Dom de iludir
Estreia dia 28 de outubro na Netflix.