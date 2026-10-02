Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta estreiam série da Netflix

DOM DE ILUDIR. Alice Wegmann as Maira, Marieta Severo as Lucia in Dom de Iludir.Cr. Marcos Serra Lima/Netflix .. 2026 - (crédito: Marcos Serra Lima/Netflix)

No dia 28 de outubro estreia, na Netflix, a série Dom de Iludir, com Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta. Com 10 episódios, a nova série de melodrama é marcada por sequências de mudanças inesperadas.

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Na série, Marieta Severo vive Lúcia Rossetti, uma colecionadora de arte em busca de uma cura para a doença da filha, Maíra (Alicce Wegmann), que se depara com a ajuda de uma terapeuta espiritual (Nanda Costta). Após perceber que foi vítima de um golpe, Lúcia teme que segredos do passado envolvendo histórias de duas famílias atravessadas por relações de amor, ressentimento, controle e culpa sejam expostos.

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Com direção de Mauro Mendonça Filho, a série, produzida pela Conspiração para a Netflix, se passa no Rio de Janeiro e tem como foco intrigas familiares, manipulações e reviravoltas. No elenco, também estão José de Abreu, Luciana Paes, Heloisa Jorge, Jonas Bloch, Felipe Camargo e muito mais.





Serviço

Estreia da série Dom de iludir

Estreia dia 28 de outubro na Netflix.





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