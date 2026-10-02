Chapada dos Veadeiros recebe minifestival com música e gastronomia

O Mini festival ocupa a Chapada dos Veadeiros nesta primeira semana de outubro, reunindo música e gastronomia ao ar livre, em um dos destinos mais famosos do Centro-Oeste.
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O espaço de eventos Pura preencheu a programação com diferentes musicalidades como jazz house, brasilidades, deep house e afro. Nesta sexta-feira (2/10) e no sábado (3/10), a sonoridade brasileira estampa o famoso pôr do sol da Chapada. O último dia de atividade fica ao encargo de Paru, DJ e produtor musical baiano, que traz o deep house e afro para o evento.
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A gastronomia também é um elemento para enriquecer a vivência do público. O cardápio é assinado pelo chef Guilherme Guimarães e traz pratos individuais e para compartilhar. A experiência é voltada para apreciação do pôr do sol da Chapada dos Veadeiros, marca registrada do local.
Serviço
Mini Festival — Espaço Pura
Sexta-feira (2/10) a domingo (3/10), de 12h às 21h, no Pura ( GO-239, km 12, Zona rural, Alto Paraíso de Goiás). Entrada gratuita.
*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel
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