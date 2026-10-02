A nova das 18h, "Lá na minha terra" conta história de amor, fé e pertencimento

A TV Globo já tem data para estrear sua próxima novela das seis: Lá na minha terra chega ao público em 9 de novembro, com criação e texto de Mario Teixeira. A trama é uma fábula contemporânea sobre amor, fé e pertencimento, ambientada na fictícia cidade de Lavra Seca, e integra o universo dos sucessos No Rancho Fundo (2024) e Mar do Sertão (2022).

No centro da história está Rosenda, interpretada por Dira Paes, uma mulher que vive com os filhos e carrega a dor da ausência do marido, Severino (Daniel de Oliveira), desaparecido há mais de 15 anos. Arrendatária das terras de Almerindo Mourão (Mateus Solano), fazendeiro apaixonado por ela, Rosenda mantém viva a esperança de reencontrar o companheiro, assim como as rochas da Chapada Diamantina, sua fé permanece firme e resistente ao tempo.

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A trama também acompanha Maria Lina (Arianne Botelho), filha de Rosenda, que cresceu sob os cuidados da mãe e ressente a ausência do pai. Juntas, mãe e filha dividem o desejo de desvendar os mistérios que cercam o desaparecimento de Severino, enquanto Maria Lina busca construir seu próprio caminho em meio às transformações que atingem Lavra Seca. Já o vaqueiro Raimundo Gerardo (Danilo MesquitaI, é um homem simples, trabalhador e profundamente ligado à terra, e um dos personagens que mais vão movimentar a novela.

Lina (Arianne Botelho) é a mocinha de "Lá na minha terra" (foto: Globo/ Beatriz Damy)

Lá na Chapada Diamantina

Com direção artística de Allan Fiterman e direção geral de Pedro Brenelli, Lá na minha terra foi gravada na Chapada Diamantina, na Bahia, região escolhida para dar vida à cidade fictícia. As primeiras cenas foram rodadas em locações como Mirante do Camelo, Gerais do Dandá, Cachoeira dos Mosquitos, Morro do Pai Inácio e os complexos de grutas Lapa Doce e Torrinha. Ao longo de cinco dias, cerca de 100 profissionais participaram das gravações, ao lado de parte do elenco, que também inclui Lucy Alves, Miguel Rômulo e Thardelly Lima.

Para Dira Paes, gravar nesses locais foi fundamental para a construção da personagem. "Rosenda e o lugar em que mora se misturam. Sem a Chapada eu não consigo mais imaginar a novela. Esse lugar foi essencial para estabelecermos a conexão necessária com os personagens e para mergulharmos de vez em Lá na minha terra", contou a atriz, que retona às novelas após o sucesso de Três Graças, encerrada em maio.

Já Danilo Mesquita, natural de Salvador, celebrou a chance de gravar em solo baiano. "É sempre uma delícia atuar em casa. Esse lugar tem belezas e biomas diversos, o que tem tudo a ver com a obra. A novela está retratando a nossa terra e o nosso povo como um lugar de riquezas naturais e humanas", ressaltou.

A locação também teve um significado especial para Arianne Botelho. "A Chapada Diamantina é muito mágica. Estive lá há 10 anos e, no topo do Morro do Pai Inácio, fiz um pedido: protagonizar uma novela da TV Globo. E agora estou realizando esse sonho, por coincidência, ou não, no lugar onde mentalizei o que hoje é realidade", revelou.

Raimundo Gerardo (Danilo Mesquita) em "Lá na minha terra" (foto: Globo/ Beatriz Damy)

Produzida nos Estúdios Globo, Lá na minha terra é criada e escrita por Mario Teixeira, com colaboração de Marcos Lazarini, Letícia Mey, Mariana Torres, Pedro Alvarenga e Raul Damasceno. A produção é de Mariana Pinheiro, a produção executiva é de Lucas Zardo e a direção de dramaturgia é de José Luiz Villamarim.





