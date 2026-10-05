Último dia: prazo para sacar dinheiro das bets termina nesta segunda

Governo editou medida provisória que proíbe as bets no Brasil na última sexta-feira (25/9) - (crédito: Divulgação)

Os apostadores têm até as 23h59 desta segunda-feira (5/10) para solicitar a retirada de valores mantidos em contas de bets. O prazo termina antes do encerramento das operações das plataformas, que deixam de funcionar a partir de amanhã (6), conforme o cronograma de implementação da Medida Provisória nº 1.394/2026, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no país.

Segundo dados do Ministério da Fazenda atualizados hoje, R$ 1,33 bilhão ainda aguarda resgate nas plataformas. O valor representa uma redução de R$ 775,6 milhões desde 26 de setembro. No mesmo período, o número de CPFs com saldo positivo caiu de 28,9 milhões para 26,54 milhões, uma redução de 2,36 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A orientação é que os usuários acessem as plataformas nas quais possuem cadastro, verifiquem a existência de saldo e solicitem a retirada ainda nesta segunda-feira, mesmo em casos de valores pequenos. Quem possui contas em mais de uma empresa deve conferir cada uma delas.

Cerca de 92% das contas com saldo positivo têm menos de R$ 10, enquanto mais de 96% possuem menos de R$ 25.

Os valores que não forem retirados voluntariamente seguirão um cronograma de restituição. Entre 7 e 8 de outubro, as empresas deverão informar às instituições financeiras os saldos remanescentes, discriminados por CPF. De 9 a 14 de outubro, os bancos serão responsáveis por providenciar a devolução.