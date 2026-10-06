Caiado oficializa apoio a Flávio Bolsonaro em Goiânia

Em discurso, Flávio disse que vai "encerrar essa era do Lula" em conjunto com Caiado - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

Goiânia — Em evento em Goiânia (GO), nesta terça-feira (6/10), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) anunciou apoio à campanha de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo segundo turno à Presidência contra o presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Proporcionalmente, Goiás vai dar maior vitória a Flávio Bolsonaro nesta eleição. Mobilização vai ser em tempo integral”, disse Caiado. Ele ainda entregou uma agenda para Flávio com sugestões de prioridades para seu governo.

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Caiado também voltou a defender o combate ao PT e ao crime organizado, mudanças no Judiciário e a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O anúncio contou com a participação de prefeitos, apoiadores e parlamentares do estado. O atual governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), reeleito neste domingo (4), também declarou apoio à campanha de Flávio.

Todos destacaram o fato de Flávio ter vindo a Goiás em seu primeiro compromisso político do segundo turno. Os apoiadores, na plateia, pediram a Flávio que Caiado seja nomeado ministro de seu governo. “Vou estar ajudando nosso Goiás. Esse assunto aí a gente tem que respeitar o próximo presidente da República”, disse Caiado em resposta.

Também estava presente o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Além de participar de agendas eleitorais, ele tem atuado nas conversas com partidos e lideranças que ainda precisam definir posição no segundo turno. “Eleitores de Caiado e Flávio unidos no Brasil inteiro para derrotar o PT”, disse em Goiás.

Durante o primeiro turno, Caiado tentou se consolidar como uma alternativa à polarização e teceu duras críticas a Lula e Flávio. Há três semanas, ele disse que os adversários eram “os dois maiores assaltantes que o Brasil conhece”.

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Flávio, durante seu discurso, disse que vai “encerrar com essa era do Lula” em conjunto com Caiado. “Esse rol de critérios programáticos ele sabe que nem precisava, porque a gente concorda em quase 115%”, disse.

Flávio ainda prometeu investimentos em Goiás. “Vilela, conte comigo. Eu, como presidente, vou estender tapete verde e amarelo para trazer investimentos para Goiás”, declarou.

Flávio busca apoio

Flávio, que liderou o primeiro turno com 47% dos votos, também busca alianças com partidos do Centrão para ampliar o apoio à sua candidatura no segundo turno contra Lula.

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Nesta segunda-feira (5), o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também anunciou apoio à campanha de Flávio. As adesões integram a ofensiva da campanha do bolsonarista em busca do apoio de antigos adversários de direita e de centro que ficaram de fora da disputa ao Planalto.

Caiado terminou o primeiro turno em quinto lugar, com 2,18% dos votos válidos no país, mas teve desempenho bem mais expressivo em Goiás, seu principal reduto político. No estado, recebeu 12,33% dos votos, enquanto Flávio chegou a 53,60%, contra 31,06% de Lula. É justamente essa votação de Caiado que a campanha do PL tenta incorporar à candidatura de Flávio na segunda etapa.