Atriz em dois tempos: Jéssika Alves se divide em séries de época e atual

Depois de interpretar Siloé em Reis – A emboscada, Jéssika Alves retorna ao universo das produções bíblicas em Ben-Hur, que promete impressionar pela grandiosidade e pela linguagem cinematográfica. Na trama, ela interpreta Batya.

Para Jéssika, uma das grandes surpresas do projeto foi justamente a dimensão da produção. "Me surpreendeu o tamanho da produção. São muitos atores, cenas grandiosas, efeitos e um trabalho enorme de pós-produção", conta. Segundo ela, o público pode esperar uma obra de grandes proporções. "Acho que o público pode esperar algo bem cinematográfico, à altura das grandes produções que já contaram essa história."

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Por trás das cenas grandiosas, porém, existe um trabalho que exige bastante dos atores. Jéssika conta que uma das sequências mais marcantes de Batya foi também uma das mais difíceis de realizar. "Uma das minhas cenas mais emblemáticas na série é uma cena muito violenta, em que eu precisava estar descalça, e ainda gravamos boa parte dela em externa, debaixo de sol", revela.

Na história, Batya é casada com Barrabás, vivido por Juliano Laham. Embora Jéssika já conhecesse o ator, os dois nunca haviam trabalhado juntos. Para a atriz, apesar de ambientada em outra época, a relação entre os personagens apresenta conflitos bastante atuais. "É uma história muito atual, mesmo sendo vivida em outra época. Acredito que muitas pessoas vão se identificar com algumas das situações vividas por eles", conta.

Jéssika já acumula experiências em produções de época e bíblicas e afirma que o maior desafio continua sendo abandonar a visão contemporânea para entrar completamente em outra realidade. "Costumes, roupas, casas, relações… tudo muda. E o desafio maior é entender como aquelas pessoas pensavam e agiam sem olhar para elas com a cabeça de hoje", pontua.

Jéssika Alves, atriz (foto: Adri Lima)

Novos caminhos

Se em Ben-Hur Jéssika retorna a uma produção de época, em Delegacia de Homicídios, do Disney+, ela encara um universo completamente diferente. Na produção, interpreta Giovana, uma mulher marcada por conflitos internos e relações atravessadas por amor, culpa e mágoa. “Ela até pode parecer frágil, mas existem questões muito profundas que vão revelando uma mulher muito complexa”, adianta.

O desafio, segundo a atriz, foi justamente não julgar a personagem. “Eu precisava compreender as motivações dela, inclusive nos lugares mais difíceis, para conseguir vivê-la de verdade”, defende.

A experiência representa mais um passo em uma fase de experimentação artística. Depois de personagens tão distintas, Jéssika parece cada vez mais interessada em papéis que a levem para lugares desconhecidos. “O que mais tem me fascinado são os mergulhos intensos em temas e questões profundas do ser humano. Eu amo tentar entender o psicológico das personagens, suas motivações e principalmente aquilo que não está explícito”, observa.

E os próximos sonhos também apontam para novos desafios. “Eu quero fazer cinema!”, revela. “Tenho vontade de viver uma personagem forte, com uma grande história e também adoraria fazer uma boa comédia romântica”, conclui.

Novos caminhos

Se em Ben-Hur Jéssika retorna a uma produção de época, em "Delegacia de Homicídios", do Disney , ela encara um universo completamente diferente. Na produção, interpreta Giovana, uma mulher marcada por conflitos internos e relações atravessadas por amor, culpa e mágoa. "Ela até pode parecer frágil, mas existem questões muito profundas que vão revelando uma mulher muito complexa", adianta.

O desafio, segundo a atriz, foi justamente não julgar a personagem. "Eu precisava compreender as motivações dela, inclusive nos lugares mais difíceis, para conseguir vivê-la de verdade", defende.

A experiência representa mais um passo em uma fase de experimentação artística. Depois de personagens tão distintas, Jéssika parece cada vez mais interessada em papéis que a levem para lugares desconhecidos. "O que mais tem me fascinado são os mergulhos intensos em temas e questões profundas do ser humano. Eu amo tentar entender o psicológico das personagens, suas motivações e principalmente aquilo que não está explícito", observa.

E os próximos sonhos também apontam para novos desafios. "Eu quero fazer cinema!", revela. "Tenho vontade de viver uma personagem forte, com uma grande história e também adoraria fazer uma boa comédia romântica", conclui.