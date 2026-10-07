Flávio Bolsonaro X Lula: calendário de debates do 2º turno é atualizado

A agenda do segundo turno das eleições presidenciais tem três debates marcados entre Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os candidatos não se encontraram em nenhum confronto durante o primeiro turno.
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Esta pode ser a primeira vez que os dois se confrontam desde o início das campanhas eleitorais. O primeiro embate está agendado para o próximo domingo (11/10), às 21h, com transmissão da TV Record.
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Agenda dos debates
O segundo encontro será realizado pela TV Bandeirantes, que transferiu o evento para 18 de outubro, às 20h. A emissora havia marcado o confronto para a mesma data da Record, mas alterou a programação.
O último debate está previsto para ocorrer na TV Globo, em 23 de outubro, dois dias antes da votação. Até o momento, nenhum dos candidatos informou em quais encontros deve participar.
Há também um debate marcado para 15 de outubro, formado por um pool de 11 veículos de comunicação. O evento, no entanto, está previsto para o mesmo dia em que estão agendadas uma das sabatinas com candidatos no Jornal Nacional, da TV Globo.
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Nenhum dos dois candidatos confirmou até agora participação nos debates e na sabatina do JN. A decisão deve ser tomada nos próximos dias.
Flávio Bolsonaro liderou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula alcançou 45,16%.
Os brasileiros voltam às urnas em 25 de outubro para decidir o novo presidente. Se eleito, Flávio Bolsonaro iniciará seu primeiro mandato aos 45 anos. Caso Lula vença, começará seu quarto mandato presidencial aos 81 anos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.