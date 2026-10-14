CCBB Brasília tem fim de semana com arte, diversão e inclusão

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília recebe, neste sábado e domingo, a programação de encerramento da terceira edição do Festival Trilha da Inclusão. Com entrada gratuita, o evento reúne apresentações de circo, música, teatro, oficinas e atividades recreativas, com foco na acessibilidade e no protagonismo de pessoas com deficiência.

Realizado pela Guia Acessibilidade Inclusiva, o festival integra o projeto CCBB Celebra Brasília e busca aproximar pessoas com e sem deficiência por meio da arte e da convivência. Entre as iniciativas estão o Espaço Acolher, voltado à descompressão sensorial de pessoas com autismo; a Feira ARTeira, dedicada ao artesanato inclusivo; e o Parque DiverSom, com brinquedos sonoros e acessíveis. O público também pode aproveitar atendimentos gratuitos de massoterapia realizados por pessoas com deficiência visual.

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Para a idealizadora do festival, Cássia Lemes, a realização do evento no CCBB Brasília amplia o diálogo sobre inclusão e diversidade. "Queremos que a acessibilidade faça parte do cotidiano, de forma natural, e que essa conversa comece desde a infância. A programação foi pensada para reunir pessoas com e sem deficiência em torno da arte, da convivência e do respeito à diversidade", afirma.

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No sábado, a programação artística começa às 11h, com o espetáculo Circo Mania, do grupo Delírio Circense, que combina acrobacias e comicidade. Às 17h, a apresentação Funfarra Me Chama pelo Nome encerra o dia com música e jogos interativos que convidam o público a participar.

No domingo, às 10h, a palhaça Kika e sua trupe apresentam Firula Musical, que mistura música, palhaçaria e circo. Às 11h, o Delírio Circense retorna com Splash, espetáculo com bolhas de sabão gigantes. A partir das 13h, a Liga Lúdica resgata brincadeiras tradicionais, enquanto, às 14h, Felipe Fiúza conduz uma oficina de confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis.

A programação segue com o espetáculo Memórias, do grupo Além da Pele, formado a partir de uma oficina de dança para pessoas com síndrome de Down. A apresentação começa às 15h e tem recursos de acessibilidade, como Libras e audiodescrição. Às 16h, os cães do Centro Universal de Referência em Assistência Animal (Curaa) interagem com o público.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco