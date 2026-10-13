Filha de Netinho faz homenagem após morte do cantor

Apesar da fama do cantor, Netinho e Bruna sempre cultivaram uma relação de cumplicidade e proximidade longe dos holofotes. - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram/Netinho e Bruna Trindade)

O cantor Netinho, que morreu nesta terça-feira (13/10), aos 60 anos, deixou uma única filha de 28 anos. Bruna Trindade é médica, seguiu carreira na ortopedia e sempre manteve uma vida mais discreta, apesar da projeção pública do pai.

Ela é fruto do casamento de Netinho com a jornalista Mariana Trindade, que durou de 1997 a 2003. A relação com a filha teve peso importante na vida do artista, que chegou a interromper temporariamente a carreira, em 2002, para se dedicar mais à convivência familiar.

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Relação com o pai

Anos depois, Netinho contou que a rotina de shows e viagens havia reduzido o tempo que passava com Bruna. Em entrevista ao Gshow, em 2015, relembrou a decisão de se afastar dos compromissos profissionais para mudar essa relação.

"Meu relacionamento com minha filha era muito pequeno, eu vivia fora de casa. Tirei um ano e meio para conviver com ela, com a minha família e meus amigos mais próximos."

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O período longe dos palcos também aproximou o cantor de uma rotina doméstica que até então fazia pouco parte de sua vida.

"Tive prazeres fantásticos que para todo mundo são coisas comuns, mas, para mim, foram coisas de outro mundo. Como fazer uma pipoca com meus irmãos e preparar um churrasco. Coisas simples que eu nunca tinha vivido.",

Bruna se formou em medicina e seguiu a especialização em ortopedia. A trajetória profissional da filha era motivo de orgulho para Netinho, que chegou a descrevê-la como "uma menina maravilhosa" ao falar sobre as pessoas importantes de sua vida.

Durante as internações do cantor, a proximidade entre os dois também se manteve. Em uma publicação nas redes sociais, Netinho contou que Bruna o visitava diariamente depois do trabalho. Embora restringisse o número de visitantes, ele fazia exceção para a filha e alguns amigos médicos.

Homenagem após a morte

Depois da confirmação da morte do pai, Bruna publicou uma foto antiga dos dois em preto e branco. Na imagem, ainda criança, ela aparece no colo de Netinho, enquanto o cantor segura um microfone próximo à boca da filha.

Na legenda, escreveu: “Te amo para sempre”. Bruna mantinha um perfil discreto no Instagram, com pouco mais de 4 mil seguidores, e deixou a conta privada após a homenagem.

Com uma foto da infância em preto e branco, Bruna publicou uma mensagem curta de amor para se despedir do pai (foto: Reprodução/Instagram/Bruna Trindade)

Netinho morreu em Salvador após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B. Segundo a assessoria, a doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

O velório e a cremação serão restritos a familiares e amigos próximos, conforme desejo do cantor.