Morre Silvio Barsetti, um dos principais nomes do jornalismo esportivo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou a morte do jornalista carioca Silvio Barsetti, aos 61 anos, ocorrido nesta terça-feira (13/10), no Rio de Janeiro. O profissional atuava como coordenador de comunicação da entidade desde o início de 2023 e lutava contra um câncer.
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Em reverência à sua trajetória no jornalismo e ao trabalho na entidade, a CBF programou um minuto de silêncio antes do amistoso entre a Seleção Brasileira Feminina e a Argentina, hoje à noite. A partida ocorre na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), às 20h30.
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Atuação na CBF
Na instituição, Barsetti trabalhava como editor do site oficial, com foco na divulgação de campeonatos e no espaço para os clubes filiados. Ele também participou de coberturas de convocações das seleções brasileiras.
Em 2023, trabalhou nos amistosos da Seleção Masculina em Lisboa e Barcelona. Já em 2024, atuou nos Jogos Olímpicos de Paris com a equipe feminina, no Pré-Olímpico masculino e na Copa do Mundo Feminina Sub-20.
O diretor de Comunicação da CBF, Fabio Seixas, destacou a convivência com o colega: "Silvio era um Jornalista primoroso, divertido, ácido, perspicaz, brigador, dono de um texto impecável e um grande companheiro de trabalho. Fez história em grandes veículos antes de se juntar à CBF, onde participou de grandes coberturas. Era um prazer conviver com um Jornalista da estatura do Silvio."
Trajetória na imprensa e livros
A carreira de Barsetti começou em 1988, com atuação em esporte, política e cultura. O jornalista foi repórter de veículos de destaque da imprensa nacional: Jornal dos Sports, Jornal do Brasil, O Dia e O Estado de S.Paulo, no qual trabalhou durante duas décadas na sucursal do Rio de Janeiro, de 1995 a 2015.
Antes de ingressar na CBF, ele assinou colunas no portal Terra. O jornalista também produziu obras literárias: publicou os livros A Farra dos Guardanapos - O último baile da Era Cabral. A história que nunca foi contada e O Outro Lado do Poder: A História da Política Brasileira Pela Ótica das Prostitutas, além de colaborar na pesquisa de Vinicius de Moraes, o poeta da paixão, de José Castello.
Torcedor fervoroso do America-RJ, Barsetti idealizava de forma bem-humorada uma "verdadeira Copa América": os participantes seriam os clubes chamados America, sediados no Rio de Janeiro, México, Cali, Belo Horizonte, Natal e São José do Rio Preto. O plano fictício sugeria Américo Faria na superintendência, com patrocínio das marcas Sul-América e American Express.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.