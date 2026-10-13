Morre Silvio Barsetti, um dos principais nomes do jornalismo esportivo

Silvio Barsetti, jornalista que atuou na CBF e em importantes veículos da imprensa, morreu aos 61 anos - (crédito: Divulgação/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou a morte do jornalista carioca Silvio Barsetti, aos 61 anos, ocorrido nesta terça-feira (13/10), no Rio de Janeiro. O profissional atuava como coordenador de comunicação da entidade desde o início de 2023 e lutava contra um câncer.

Em reverência à sua trajetória no jornalismo e ao trabalho na entidade, a CBF programou um minuto de silêncio antes do amistoso entre a Seleção Brasileira Feminina e a Argentina, hoje à noite. A partida ocorre na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), às 20h30.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Atuação na CBF

Na instituição, Barsetti trabalhava como editor do site oficial, com foco na divulgação de campeonatos e no espaço para os clubes filiados. Ele também participou de coberturas de convocações das seleções brasileiras.

Em 2023, trabalhou nos amistosos da Seleção Masculina em Lisboa e Barcelona. Já em 2024, atuou nos Jogos Olímpicos de Paris com a equipe feminina, no Pré-Olímpico masculino e na Copa do Mundo Feminina Sub-20.

A CBF prestou uma homenagem ao jornalista nas redes sociais (foto: CBF)

O diretor de Comunicação da CBF, Fabio Seixas, destacou a convivência com o colega: "Silvio era um Jornalista primoroso, divertido, ácido, perspicaz, brigador, dono de um texto impecável e um grande companheiro de trabalho. Fez história em grandes veículos antes de se juntar à CBF, onde participou de grandes coberturas. Era um prazer conviver com um Jornalista da estatura do Silvio."

Trajetória na imprensa e livros

A carreira de Barsetti começou em 1988, com atuação em esporte, política e cultura. O jornalista foi repórter de veículos de destaque da imprensa nacional: Jornal dos Sports, Jornal do Brasil, O Dia e O Estado de S.Paulo, no qual trabalhou durante duas décadas na sucursal do Rio de Janeiro, de 1995 a 2015.

Antes de ingressar na CBF, ele assinou colunas no portal Terra. O jornalista também produziu obras literárias: publicou os livros A Farra dos Guardanapos - O último baile da Era Cabral. A história que nunca foi contada e O Outro Lado do Poder: A História da Política Brasileira Pela Ótica das Prostitutas, além de colaborar na pesquisa de Vinicius de Moraes, o poeta da paixão, de José Castello.

Torcedor fervoroso do America-RJ, Barsetti idealizava de forma bem-humorada uma "verdadeira Copa América": os participantes seriam os clubes chamados America, sediados no Rio de Janeiro, México, Cali, Belo Horizonte, Natal e São José do Rio Preto. O plano fictício sugeria Américo Faria na superintendência, com patrocínio das marcas Sul-América e American Express.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.