Câncer que vitimou Netinho acende alerta para sinais que muitos ignoram; saiba quais - (crédito: Instagram/Imagem Ilustrativa de IA)

O cantor Netinho morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador, na Bahia. Conhecido nacionalmente por sucessos como “Milla” e “Beijo na Boca”, o artista enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, diagnosticado em março de 2025.

Segundo informações divulgadas pela equipe do músico, a doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

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Ao longo da carreira, Netinho se consolidou como um dos grandes nomes do axé music, especialmente durante os anos 1990, quando suas canções se tornaram presença marcante no Carnaval.

O que é o linfoma não Hodgkin do tipo B?

O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático, parte do sistema imunológico responsável pela defesa do organismo.

A doença pode atingir os linfócitos, células de defesa do corpo. Nos casos do tipo B, o câncer se origina nos linfócitos B, responsáveis pela produção de anticorpos.

Existem diferentes subtipos da doença, que podem apresentar comportamentos distintos, desde formas de crescimento lento até tipos mais agressivos. O tratamento depende das características do linfoma, podendo incluir quimioterapia, imunoterapia e outras abordagens específicas.

Quais são os sintomas do linfoma não Hodgkin?

Os sinais podem variar de acordo com o subtipo da doença e a região do corpo afetada. Entre os sinais mais comuns estão aumento dos gânglios linfáticos, conhecido como ínguas, principalmente no pescoço, nas axilas e na virilha, febre persistente sem causa aparente, suor noturno intenso, perda de peso involuntária, cansaço excessivo, fraqueza, coceira persistente na pele, dor ou inchaço abdominal, tosse persistente e falta de ar.

É importante destacar que esses sintomas não indicam necessariamente a presença de câncer, pois também podem estar associados a outras condições.

No entanto, quando persistem ou aparecem sem explicação, é fundamental procurar avaliação médica para investigar as causas.