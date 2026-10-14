Curso gratuito de técnicas em audiovisual abre inscrições no DF

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. - (crédito: Divulgação)

O projeto Raízes do Conhecimento: Circuito de Formação Técnica em Audiovisual vai ocupar diferentes espaços do Distrito Federal com cursos da área cinematográfica, de novembro a dezembro de 2026. O objetivo da iniciativa é promover uma imersão no universo prático e teórico do audiovisual e as inscrições vão até esta sexta (16/10).

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Os cursos têm carga horária de 30 horas e serão conduzidos pelos videomakers Thiago Barreto (Tuca) e Pedro Magalhães no Noroeste, Plano Piloto e Paranoá. O projeto é gratuito e contará com ajuda de custo para os selecionados no valor de R$ 300, além de acessibilidade em Libras.

Serão formadas três turmas turmas, cada uma em um dos locais, com um público alvo específico. No Santuário dos Pajés, as inscrições vão priorizar pessoas indígenas, no Distrito Drag, o público LGBTQIA+ e, na Casa de Cultura Martinha do Coco, pessoas em situação de alta vulnerabilidade social que moram no Paranoá ou regiões ao redor. Apesar disso, qualquer pessoa pode se inscrever e concorrer à vaga.

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A formação será composta por módulos teóricos gravados, acessíveis on-line, e encontros práticos que abordam noções técnicas de captação de imagem e som, práticas de gravação, linguagem audiovisual e edição. Os participantes vão produzir registros audiovisuais de eventos, que vão servir para compor portfólio.

Inscrições até dia 16 de outubro no link da bio no Instagram do projeto: @raizesdoconhecimento.unica





CRONOGRAMA DE AULAS:

26 A 30/10 - TEÓRICAS 1 (Santuário dos Pajés)

03 A 07/11 - PRESENCIAL 1 (Santuário dos Pajés)

16 A 20/11 - TEÓRICAS 2 (Distrito Drag)

23 A 27/11 - PRESENCIAL 2 (Distrito Drag)

23 A 27/11 - TEÓRICAS 3 (Casa de Cultura Martinha do Coco)

01 A 05/12 - PRESENCIAL 3 (Casa de Cultura Martinha do Coco)