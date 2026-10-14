Control Resonant aposta na liberdade de combate e no surrealismo científico

Assim como o novo protagonista, Control Resonant aposta em um estilo de combate diferente e mais dinâmico. - (crédito: Reprodução/Remedy)

A Remedy retorna com a franquia que mistura o mundo da burocracia com criaturas extradimensionais em Control Resonant. Dessa vez, o jogador controla o irmão da protagonista do primeiro título, Dylan Faden. Nessa nova trama, o personagem tem a missão de rastrear o Ruído – um ser extra dimensional capaz de mudar a realidade – que fugiu do departamento que lida com esses seres e acabou separando Manhattan do mundo real. No meio dessa bagunça, surgiram entidades capazes de destruir as criaturas criadas pelo Ruído, os Ressonantes, e para piorar, a presidente da agência, Jesse Faden, sumiu em uma missão para tentar deter uma ameaça ainda pior.

Combates diferentes

Lutando contra as criaturas do ruído, Dylan teme por um passado recente, em que foi controlado pela entidade e luta agora pelo departamento em busca de redenção. (foto: Reprodução/Remedy)

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Control Resonant se diferencia muito no estilo de combate do primeiro jogo, enquanto Jesse tinha a telecinese e os tiros para lidar contra os inimigos a longa distância, Dylan utiliza seus poderes para criar armas para lutar colocando o combate corpo a corpo. Com o jogador podendo ter três tipos de “armas” equipadas: uma leve, uma pesada e uma que surge ao fim de um combo com a leve. Cada uma delas pode ser customizada. A leve e a pesada têm três estilos e a finalizadora, cinco. A leve pode ser uma foice, um cutelo ou duas lâminas. A pesada pode ser um martelo, uma furadeira ou um nunchaku.

Mas em momento nenhum o título restringe o jogador a se manter ao mesmo estilo de habilidades, com o menu para alterá-las sendo disponível a qualquer momento, chamado de lapso. O jogador segura um botão e Dylan entra em transe para dentro de uma câmara onde pode mexer nas habilidades e treinar novas mecânicas, ajudando a tornar o combate mais dinâmico.

Existem inimigos que só tomam dano com armas leves e outros com arma pesada, o jogo estimula que você utilize essa variação de golpes durante os combates. Cada inimigo possui um tipo singular, alguns voam, outros dão golpes mais fortes e outros disparam raios. As criaturas tem duas barras, uma de vida e uma de atordoamento, quando a segunda enche, o jogador pode fazer uma execução e acabar com o inimigo com um único golpe, com isso o inimigo libera algumas orbes para regenerar a vida do personagem.



Ficção científica no talo

A variedade e estilo dos inimigos do título é muito interessante, com até, um onibus dividido pela metade sendo "um ninho" de inimigos. (foto: Reprodução/Remedy)

Dylan e Jesse possuem poderes telecinéticos, o que os permite flutuar no ar e dar arrancadas suspensas, contudo, em Resonant, a movimentação ganhou uma literal nova dimensão. Das mecânicas adicionadas no segundo título, a inversão de perspectiva com o boneco sendo capaz de “andar pelas paredes” em alguns momentos é algo fantástico, o que é utilizado tanto para lidar com inimigos que em locais fechados caminham tanto no teto, quanto no chão, quanto em resolver quebra-cabeças.

Control Resonant não pega a mão do jogador para guiá-lo em seu mundo semi-aberto. A verdade é que o título estimula a exploração de ambientes e a procura por itens. Apenas dessa forma é possível evoluir a duração de habilidades, a força e a vida do personagem principal. Muitos dos cosméticos só são encontrados depois de muito fuçar o mapa, ou “evoluir” a área o suficiente, enfrentando inimigos dispersos para assim liberar novos itens nas lojas do jogo, representados por um food truck.

O jogo é dividido em várias regiões, cada uma delas reserva momentos únicos. Uma das mais marcantes foi um labirinto de várias salas e casas que Dylan fica preso e parece praticamente infinito, forçando o jogador a ficar atento aos detalhes presentes no cenário para não se perder. E conforme a história vai progredindo, você nota o esmero da Remedy em criar algo surrealista digno de uma pintura de Dali, com um fundo pesado de ficção científica. Esse polimento pode ser visto até em missões secundárias e quebra-cabeças, com desafios verdadeiramente pesados que vão botar os jogadores para pensar.

Considerações Finais

Há alguns eventos no mapa onde Dylan pode enfrentar hordas de inimigos junto dos agentes do departamento, assim a região pode evoluir liberando a compra de novos itens na loja. (foto: Reprodução/Remedy)

Control Resonant entrega muitas horas de diversão e desafio utilizando sua base de ficção científica para mostrar um primor visual surrealista. Além disso, o jogo inaugura a dublagem em português do Brasil, trazendo Sérgio Cantú, voz de Andrew Garfield nos cinemas, como Dylan Faden.

A Remedy é cheia de surpresas e mesmo que esse ano não seja o de Control Resonant - GTAs a parte - , assim como o primeiro título, Resonant vai marcar quem for corajoso o suficiente para se desafiar até o fim do jogo.

Nota: 8/10

Control Resonant está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.





