Filme brasiliense de Gustavo Galvão é premiado no Festival do Rio

O Festival do Rio finalizou sua 28ª edição e distribuiu prêmios entre os 359 filmes presentes no circuito do festival carioca. A obra Ela foi ali guardar o coração na geladeira, dirigida por Gustavo Galvão e Cristiane Oliveira venceu a categoria de melhor montagem, assinada por Cristiane e Tula Anagnostopoulos.

Leia também: Sesc lança curso sobre o modernismo com participação de Lilia Schwarcz



Fique por dentro das notícias que importam para você!

O filme conta a história de Luíza, mulher de 27 anos que, certo dia, recebe vídeos de uma estranha no Uruguai. O que parecia engano contém fatos reveladores a respeito do passado da família dela. A obra participou do circuito da mostra competitiva de longas e curtas-metragens, além de que sua participação no festival marcou sua estreia em solos brasileiros.

Leia também: Netinho, um dos principais nomes do axé, morre aos 60 anos



Gustavo Galvão é diretor, produtor, roteirista e oriundo de Brasília. Formado em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), conta em sua trajetória profissional seis longas-metragens, incluindo a obra participante do Festival do Rio, e sete curtas-metragens. Atua também como curador de cinema.