Baile gratuito no Setor Comercial Sul mistura forró, salsa e samba-jazz

O sexteto do Balança Pema tem repertório que transita entre forró, salsa e samba-jazz - (crédito: Foto: Bella Montiel)

O Setor Comercial Sul recebe, neste sábado (17/10), a partir das 19h, uma noite dedicada à música instrumental e à dança de salão. O Bar do Joaquim abriga o baile do Balança Pema, projeto que propõe aproximar palco e pista ao apostar em ritmos latino-americanos. A entrada é gratuita e a classificação, livre.

A programação começa com uma aula aberta de danças cubanas, comandada pelo músico e bailarino Félix Valoy, herdeiro artístico de Félix Baloy, que integrou o célebre Buena Vista Social Club. A ideia é preparar o público para o que vem a seguir e criar uma ponte entre tradição e movimento.

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Na sequência, sobe ao palco o sexteto do Balança Pema, com um repertório que transita entre forró, salsa e samba-jazz. O som do grupo se apoia no groove e na improvisação, colocando a música instrumental brasileira em diálogo com referências latinas. A proposta é explorar o limite entre concerto e baile: em vez de apenas assistir, a plateia é convidada a dançar.

Depois do show, a pista fica por conta da DJ Flávia Aguiar, do projeto Beira Mundo, que encerra a noite com um set de reggaeton, cumbia, carimbó e outras sonoridades latino-americanas.

Gabriel Paes, idealizador e músico do grupo, celebra o projeto que tem como objetivo construir uma interação coletiva entre todos que estão presentes. "O público participa, também. Nós (músicos) deixamos de ser os protagonistas. Criar juntos, musicistas e público, onde o improviso provoca e é provocado pelo corpo dançante", comenta Paes.

Para além das apresentações, o Balança Pema pretende formar uma comunidade em torno da música instrumental e da dança. Estão previstas ações nas redes sociais, intervenções urbanas, ativações presenciais e parcerias com academias e escolas de dança, com o objetivo de atrair tanto os frequentadores dos bailes tradicionais quanto um público novo, interessado em experiências culturais contemporâneas.

Serviço

Baile Balança Pema

Data: 17/10, sábado

Hora: 19h

Local: Bar do Joaquim (Setor Comercial Sul)

Entrada gratuita

Classificação indicativa livre