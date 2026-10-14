Festival Espetaculim leva circo, teatro e mágica gratuitos ao Gama

O Parque Infantil do Setor Leste, no Gama, recebe a quinta edição do Festival Espetaculim de sexta-feira a domingo, entre 16 e 18 de outubro. Durante esses três dias, o evento oferece quase 40 apresentações gratuitas de teatro, circo, teatro de bonecos, mágica, contação de histórias e música. O projeto dispõe de dois palcos simultâneos com espetáculos em formatos compactos protagonizados por artistas individuais, duplas e grupos, assegurando acessibilidade por meio de recursos de Libras e audiodescrição para as famílias.

A lista de participantes mobiliza nomes do Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Minas Gerais. O evento traz ainda atrações internacionais da Argentina, com Valentin Flamini, Flor Multicolor e Rey Garuffas, acompanhados da venezuelana Selene Soledad. De acordo com o diretor teatral, bonequeiro e proponente da iniciativa, Marco Augusto, o festival promove o encontro comunitário com tradições do teatro de formas animadas, teatro de bonecos, palhaçaria, intervenções e números circenses. Informações adicionais estão disponíveis no perfil @institutovoarcultural no Instagram.

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Na sexta-feira, o cronograma começa às 9h e segue até às 15h, totalizando oito montagens, incluindo obras como "Bendito os Beneditos" e "O Circo dos Irmãos Saúde", com a presença de estudantes. No sábado e no domingo, as atividades ocorrem das 10h às 16h, com 13 apresentações em cada data. Entre os destaques em cartaz figuram "João e o Pé de Feijão", "O Mundinho", "A Magia do Circo", "Malabarismo", "O Romance de Creusa e Evangelista" e "Carriola".

A iniciativa conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e integra o Sistema Nacional de Cultura, em parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e o Ministério da Cultura. Na quarta-feira, 21 de outubro, o Parque Infantil do Setor Leste recebe quatro sessões exclusivas para escolas: o Palhaço Alegria e a Palhaça Sorriso às 9h, o show musical "Melodias para a Infância" com Lucas Rezende às 10h, Wiliam Reis com contação de histórias às 15h e o Palhaço Peteleco às 16h.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.