Festival de Teatro do SESI traz clássicos aos palcos de Sobradinho

Jovens atores do SESI e SENAI encenam uma das adaptações de peças clássicas para o Festival de Teatro - (crédito: Divulgação)

Alunos do SESI e do SENAI sobem ao palco nesta quinta-feira (15/10), às 11h, para a realização de um Festival de Teatro. O evento cultural ocorre no Teatro de Sobradinho em formato de apresentação única, reunindo estudantes das unidades de Sobradinho e do SIG em uma ação cultural no Distrito Federal.

A mostra teatral apresenta o resultado prático do projeto Oficina Teatral desenvolvidos ao longo de todo o ano de 2026. Sob a direção de Rosa Pires, a atividade celebra o encerramento do ciclo de aulas e coloca em destaque o aprendizado cênico vivenciado pelos alunos.

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Formação integral e valorização artística

O festival marca um momento de celebração conjunta da arte, da cultura e da educação no DF. A iniciativa reafirma publicamente o compromisso histórico do SESI com a formação integral de seus estudantes, utilizando o teatro como parte essencial do desenvolvimento educacional.

Durante as atividades, o teatro funciona como instrumento de desenvolvimento humano, sensibilidade e criatividade. A prática cênica incentiva a convivência e a integração mútua, fortalecendo o trabalho em equipe e estimulando o protagonismo dos jovens estudantes participantes das turmas.

Para a comunidade e espectadores locais, o encontro oferece uma oportunidade incrível para conhecer o trabalho artístico desenvolvido nas oficinas teatrais do SESI de Sobradinho e SIG, valorizando o empenho cultural de cada participante.

Adaptações de tragédias e comédias

As apresentações reúnem adaptações livres de textos clássicos da literatura dramática mundial. O repertório preparado pelos estudantes transita pelas narrativas clássicas da tragédia grega e pelas tramas consagradas do universo da comédia.

O público poderá conferir encenações baseadas nas seguintes obras teatrais:

Medeia, adaptação livre da tragédia grega de Eurípedes;

Antígona, versão baseada na clássica tragédia grega de Sófocles;

O Avarento, adaptação cômica da obra original de Molière;

A Megera Domada, clássico da comédia escrito por Shakespeare.

Serviço

Local: Teatro de Sobradinho.

Dia:15 de outubro

Horários: 11h

Ingressos: R$ 6, no Sympla

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.