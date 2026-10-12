Encontro de iluminadoras oferece formação técnica gratuita no DF

Instrutora demonstra conceitos de iluminação elétrica durante oficina de formação técnica para mulheres no Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

O Encontro de Iluminadoras abriu inscrições gratuitas para oficinas de formação técnica voltadas a mulheres no Distrito Federal. A programação presencial ocorre entre os dias 20 e 24 de outubro de 2026 no Teatro Sesc Silvio Barbato, situado no Setor Comercial Sul.

A iniciativa responde à disparidade histórica no setor cultural. Conforme o Censo da Indústria Criativa (2022), apenas 15% dos profissionais de iluminação cênica no Brasil são mulheres. O projeto busca modificar esse panorama ao capacitar 30 alunas, distribuídas em duas turmas de 15 vagas.

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Idealizado pela iluminadora Zizi Antunes, o evento conta com produção da Guia Acessibilidade Inclusiva, financiamento do FAC-DF e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e do SESC DF. Conforme pontuou Zizi: "a iluminação de palco não é um detalhe técnico neutro. Quem opera a luz decide o que se vê, quem se vê e como se vê. Ter mais mulheres e mulheres mais diversas nesse lugar é um ato político e estético ao mesmo tempo".

Trilhas técnicas e debates

A formação soma 40 horas práticas com emissão de certificado para as concluintes, organizadas nas seguintes frentes:

"Oficina de Direção de Fotografia: Desenhando Luz e Sombra no Audiovisual": ministrada por Dani Azul, de 20 a 23 de outubro, das 13h às 17h.

"Oficina de Iluminação Básica para Teatro": conduzida por Zizi Antunes, de 20 a 23 de outubro, das 18h às 22h.

Módulo de Produção: ministrado por Helem Vaz, com carga de 4 horas distribuídas entre as turmas.

Sobre as aulas práticas de audiovisual, Dani Azul destacou: "a proposta é trazer uma oficina bastante prática, onde vamos trabalhar noções básicas de câmera para vídeo e realizar exercícios práticos de iluminação, explorando situações reais tanto em luz natural quanto com refletores em ambientes internos. Além da prática, vamos analisar cenas de filmes para construir esse olhar crítico e entender como a luz foi desenhada para criar cada narrativa".

A grade integra lives on-line sobre iluminação para peles negras, trajetórias femininas e gênero na área técnica. Em 24 de outubro, das 13h às 20h, o Teatro Sesc Silvio Barbato recebe uma roda de conversa presencial para 100 pessoas, com transmissão ao vivo.

Acesso e inscrições

O projeto destina-se exclusivamente a mulheres cis e trans maiores de 18 anos residentes no Distrito Federal. A seleção adota critérios afirmativos para mulheres negras, periféricas, LGBTQIAPN+ e em vulnerabilidade social. Mães contam com espaço lúdico de acolhimento infantil durante todas as atividades.

As inscrições para as oficinas acontecem de 1º a 14 de outubro de 2026 pelo endereço https://forms.gle/QixCmBwBjqyjtsWM6. O cadastro para a roda de conversa deve ser realizado pelo link https://forms.gle/S1SrGmknwrCCWqog6.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.