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EDUCAÇÃO

EIXO abre nova trilha de formação para gestão e elaboração de projetos

Os cursos ocorrem no Instituto Janelas da Arte, no Setor Comercial Sul. São 25 vagas em cada turma

EIXO abre nova trilha de formação com 25 vagas por turma - (crédito: Divulgação)
EIXO abre nova trilha de formação com 25 vagas por turma - (crédito: Divulgação)

O Instituto Janelas da Arte recebe, neste mês de outubro, a nova trilha formativa do EIXO (Espaço de Inovação. Criatividade e Sustentabilidade), composta por três cursos direcionados à elaboração e gestão de projetos: Elaboração de projetos, Captação de Recursos e Prestação de contas.

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A trilha tem como objetivo desbravar as etapas estruturais de um projeto, da organização da ideia até a busca por financiamento e a gestão de recursos. A ação compõe a programação do EIXO, projeto do Instituto Janelas da Arte, que incentiva a formação, cultura e economia criativa brasiliense.

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As aulas serão ministradas por Biro Ribeiro (Elaboração de projeto), Carol Lacombe (Captação de Recursos) e Joana Mendonça (Prestação de Contas). As formações terão 25 vagas por turma e as inscrições podem ser feitas pelo Instagram @eixo.scs 

Confira mais informações:

Curso de Elaboração de Projetos – Biro Ribeiro
Período: 22 a 30 de outubro
Horário: 10h às 12h
Inscrições até: 15 de outubro

Curso de Captação de Recursos – Carol Lacombe
Período: 19 a 31 de outubro
Horário: 11h às 13h
Inscrições até: 15 de outubro

Curso de Prestação de Contas – Joana Mendonça
Período: 20 a 31 de outubro 
Horário: 13h às 15h
Inscrições até: 13 de outubro

Serviço

Trilha de formação - EIXO

Instituto Janelas da Arte (Quadra 5, Setor Comercial Sul, Brasília/DF). Inscrições abertas.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

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Maria Carolina**

Estagiária

Graduanda em Audiovisual e Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB)

Por Maria Carolina**
postado em 15/10/2026 15:25
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