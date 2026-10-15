EIXO abre nova trilha de formação para gestão e elaboração de projetos

EIXO abre nova trilha de formação com 25 vagas por turma - (crédito: Divulgação)

O Instituto Janelas da Arte recebe, neste mês de outubro, a nova trilha formativa do EIXO (Espaço de Inovação. Criatividade e Sustentabilidade), composta por três cursos direcionados à elaboração e gestão de projetos: Elaboração de projetos, Captação de Recursos e Prestação de contas.

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A trilha tem como objetivo desbravar as etapas estruturais de um projeto, da organização da ideia até a busca por financiamento e a gestão de recursos. A ação compõe a programação do EIXO, projeto do Instituto Janelas da Arte, que incentiva a formação, cultura e economia criativa brasiliense.

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As aulas serão ministradas por Biro Ribeiro (Elaboração de projeto), Carol Lacombe (Captação de Recursos) e Joana Mendonça (Prestação de Contas). As formações terão 25 vagas por turma e as inscrições podem ser feitas pelo Instagram @eixo.scs

Confira mais informações:

Curso de Elaboração de Projetos – Biro Ribeiro

Período: 22 a 30 de outubro

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 15 de outubro

Curso de Captação de Recursos – Carol Lacombe

Período: 19 a 31 de outubro

Horário: 11h às 13h

Inscrições até: 15 de outubro

Curso de Prestação de Contas – Joana Mendonça

Período: 20 a 31 de outubro

Horário: 13h às 15h

Inscrições até: 13 de outubro

Serviço

Trilha de formação - EIXO

Instituto Janelas da Arte (Quadra 5, Setor Comercial Sul, Brasília/DF). Inscrições abertas.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel