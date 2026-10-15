FliSesc reúne grandes nomes da literatura em evento gratuito no DF

O Sesc 504 Sul recebe, no sábado (17/10) e no domingo (18/10), o festival literário FliSesc 2026. Com entrada gratuita, a iniciativa reúne autores, leitores e pesquisadores em Brasília para debater temas sociais como educação, identidade, família, amor e a importância da formação de novos leitores.

A programação apresenta oficinas de escrita, contação de histórias, encontros de clubes de leitura, apresentações artísticas e sessões de autógrafos. Entre os nomes convidados estão Pedro Pacífico, conhecido na internet como Bookster, Maria Flor, Emanuel Aragão, Cristiane Sobral, Tarso de Melo e Ana Rüshe.

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Atividades de sábado

No sábado (17/10), o festival abre às 10h com oficina infantojuvenil ministrada por Índigo Ayer. No período da tarde, às 16h, Ricardo Torto, Natália Zuccala e Cristiane Sobral participam do debate sobre escola, trabalho e vivências nas periferias. No mesmo horário, Leila Teixeira comanda oficina de escrita na videoteca.

Pedro Pacífico entra na programação às 17h30 para abordar a relação entre literatura, experiências pessoais e o papel da leitura. O primeiro dia termina às 20h com a encenação do espetáculo Alexandria Conta e Cria, apresentado por Juliana Zancanaro.

Debates e oficinas de domingo

No domingo (18/10), a programação começa às 10h com Maria Flor e Emanuel Aragão na mesa sobre o amor, mediada por Tatiana Sabadini. Às 14h, Túlio Custódio e Kauê Lopes dos Santos tratam de memória e identidade. No mesmo horário, Tino Freitas apresenta a contação infantil Quem Quer Brincar Comigo.

O Clube de Leitura do Sesc e grupos convidados do Distrito Federal se reúnem às 15h30 para debater a leitura como refúgio e conexão real. Às 16h, Tarso de Melo e Natasha Felix discutem poesia e território, enquanto Ana Rüshe orienta a oficina de escrita na videoteca.

A última mesa de debate começa às 17h30 com Leonencio Nossa e Ítalo Moriconi analisando a obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Às 19h30, o grupo Os Dramátikos apresenta a leitura dramatizada de A Hora da Estrela.

Informações e funcionamento

O FliSesc 2026 funciona no sábado das 10h às 21h e no domingo das 10h às 20h30. O público confere a programação completa no endereço eletrônico https://saibamais.sescdf.com.br/flisesc-2026 e pode falar com a assessoria de imprensa pelo telefone (61) 98103-0868, com Wallison Ramon.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.