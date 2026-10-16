Com orquestra, Rafael Bacellar propõe "confusão" ao público

A Casa Thomas Jefferson será palco da experimentação musical do compositor, pianista e arranjador Rafael Bacellar, em 31 de outubro, com o espetáculo Tô aqui pra te confundir. A apresentação reúne releituras de trabalhos já lançados do artista além de composições novas.

Misturando jazz e metal com uma orquestra formada a partir de diferentes cenas musicais de Brasília, Bacellar afirma que a fluidez apresentada em Tô aqui pra te confundir faz parte do processo criativo buscado por ele de modo contínuo.

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“Conforme o tempo passa, eu mudo, as coisas mudam, a vida muda. Consequentemente, também muda minha forma de ver as coisas que criei”, explica. “Proponho um olhar para o presente e para o futuro com a minha música; reproduzir um passado literal não me interessa, mas sim o que podemos fazer desse passado hoje”.

O show reúne composições do álbum Sincrético (2025), do EP Quatro Vias (2026), e outras seis peças inéditas. Para o artista, a nova roupagem da obra significa englobar novas possibilidades e ampliar ou até reduzir as propostas concebidas originalmente.

“Tenho o imenso privilégio de poder contar com a participação de alguns dos maiores e mais qualificados artistas da cidade, que vivem música, que respiram música em segmentos distintos. Apesar de tudo que vivemos no país, é uma alegria poder fazer música e nos expressar sem amarras”, afirma Bacellar.

Além da orquestra, a apresentação conta com a participação de Xavier Braun, responsável pela conexão da música experimental de Bacellar com camadas audiovisuais. O compositor afirma que o espetáculo é um show “múltiplo” com o objetivo de manter a imaginação viva em coletividade.

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O próprio nome do show surge como uma provocação ao público. Com o lema de "não oferecer respostas prontas", Bacellar conecta o som com o momento político e social do Brasil. Para o compositor, a música e a arte surgem como formas de agir ativamente contra o que ele considera uma onda reacionária. "Em última instância, isso é uma forma de esperança – algo quesempre me pareceu ingênuo, mas hoje vejo que não há outrapossibilidade existencial. Quero provocar as pessoas nesse sentido", declara.

Tô aqui pra te confundir - Rafael Bacellar Orquestra

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 19h30

Local: Casa Thomas Jefferson - Endereço: SEPS 706, Via W5 Sul, 906, Asa Sul, Brasília

Ingressos: a partir de R$ 10. Vendas: Sympla.