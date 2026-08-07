Cia Novos Candangos estreia nova temporada de apresentações de 'A falecida'

A Cia. Novos Candangos escolheu, em 2012, a peça A falecida, de Nelson Rodrigues, como trabalho de estreia do grupo. Agora, na véspera do aniversário de 15 anos do coletivo e no mês em que o escritor completaria 114 anos, a peça retorna aos palcos do Distrito Federal para uma temporada no Teatro dos Ventos, em Águas Claras.

As apresentações gratuitas começam no final de semana, nesta sexta-feira (7/8) e sábado (8/8), às 20h, e no domingo (9/8), às 19h. Nos dias 14, 15, 17 e 18, as sessões são às 20h e, no dia 16, às 16h e 19h. A temporada se encerra no final de agosto com apresentações no dia 21, às 20h, no dia 22, às 11h e 15h, e no dia 23, às 19h. Os ingressos podem ser retirados pelo site Sympla.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Escrita originalmente em 1953, A falecida narra a história de Zulmira, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro e portadora de tuberculose que é obcecada pela ideia de ter um enterro luxuoso para causar inveja nos vizinhos e em Glorinha, prima que parou de cumprimentá-la. A personagem transforma a morte em um projeto de vida, arrastando o marido Tuninho para uma série de mentiras e golpes em uma trama que revela intrigas familiares e traições.

O elenco da peça é composto por Alana Ferrigno, André Rodrigues, Carlos Valença, Clara Camarano, Diego de León, também diretor do espetáculo, Tati Ramos e Xiquito Maciel. Para León, A falecida representa a identidade da companhia. “Ao mesmo tempo que ela tem uma dramaticidade, que carrega dentro de si um peso, uma coisa que eu acho que Nelson trabalha muito bem é essa parte trágica, mas muito gaiata, carioca, pastelão, que combina muito com os Novos Candangos”, diz. “É meio palhaça, mas também é um pouco séria, trágica, dramática e exagerada.”

Leia também: Alex Escobar passa por cirurgia para retirar tumor após susto na Copa

Nos quase 15 anos que separam as duas montagens do espetáculo, a principal diferença, diz o diretor, é a forma de compreender o texto de Nelson Rodrigues. “É bom vermos também como o nosso olhar muda, como conseguimos olhar para a peça de uma forma diferente e entender outras coisas que não entendíamos antes”, conta. “Temos mais entendimento da coisa, então ela vem de uma forma clara, um pouco mais consciente.”

Leia também: Mariana Rios compartilha vídeo impactante ao revelar perda gestacional

Serviço

A falecida

Da Cia. Novos Candangos. Entre 7 e 23 de agosto no Teatro dos Ventos (Duo Mall, R. 19 Norte, 06, Águas Claras). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel