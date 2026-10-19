Velório de Benito di Paula será aberto ao público em São Paulo

O velório do cantor Benito di Paula será realizado na terça-feira (20/10), das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, em uma cerimônia será aberta ao público, permitindo que fãs, amigos e admiradores se despeçam do cantor, compositor e pianista, que morreu neste domingo (18/10), aos 84 anos.
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O sepultamento está previsto para às 17h, no Cemitério Morumby, também em São Paulo. Essa parte da cerimônia será restrita aos familiares.
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Benito di Paula morreu no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, em decorrência de um câncer de próstata, contra o qual lutava por cerca de um ano.
Benito nasceu em Nova Friburgo (RJ), em 1941, e começou a carreira com apresentações em bares e hotéis no Rio de Janeiro, mas logo se transferiu para São Paulo. Ganhou projeção nacional ao misturar elementos do samba a seu estilo musical.
"Retalhos de Cetim" foi um dos grandes sucessos da carreira e impulsionou a carreira em 1973. A música também foi gravada por Jair Rodrigues e outros artistas internacionais. Também foi responsável por sucessos como Se Não For Amor, Beleza Que É Você Mulher, Vai Ficar na Saudade e Charlie Brown.
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