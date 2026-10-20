Atriz de 'O agente secreto' convoca eleitores 70+ para votar no 2º turno

Lançada ao cinema em Bacurau, a atriz de 79 anos integra elenco do filme Yellow Cake, previsto para novembro - (crédito: Reprodução)

A atriz Tânia Maria, de 79 anos, publicou um vídeo nas redes sociais incentivando a participação de eleitores com mais de 70 anos no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25/10). Integrante do Movimento Voto 70+, a artista reforçou que, apesar de o voto ser facultativo nessa faixa etária, a população idosa tem um papel importante na escolha de quem governará o país pelos próximos quatro anos.

A cinco dias da votação, Tânia destacou que o resultado apertado do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, torna ainda mais importante o comparecimento às urnas. Em sua mensagem, a atriz chamou a atenção para o tamanho do eleitorado idoso e pediu que essas pessoas não deixem de participar da decisão.

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"No primeiro turno, essa eleição mostrou que vai ser decidida por pouquinho, pouquinho mesmo. E sabe quem vai fazer a diferença? Nós, que temos 70 anos ou mais. Somos mais de 17 milhões de eleitores. É muita gente pra ficar em casa", diz a atriz.

A artista também procurou tranquilizar aqueles que não compareceram às urnas no início do mês, lembrando que a ausência na primeira etapa da eleição não impede a participação na segunda. Ela incentivou os seguidores a convidarem familiares, amigos e vizinhos para votar no próximo domingo.

"Se você não votou no primeiro turno, não tem problema não. Pode votar no segundo sim", frisa.

Movimento Voto 70+

A campanha da qual Tânia Maria participa busca ampliar a presença dos idosos nas eleições e reúne personalidades como Zezé Motta e Ary Fontoura. A iniciativa é apartidária e defende que a experiência das gerações mais velhas também esteja representada nas decisões políticas do país.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reunidos pelo Movimento Voto 70+, a abstenção entre os eleitores dessa faixa etária apresentou uma redução significativa no primeiro turno de 2026. Em 2022, 58,8% deles deixaram de comparecer às urnas, percentual que caiu para 39,1% neste ano, uma diferença de 19,7 pontos percentuais.

O aumento da participação ocorreu, ainda, em meio ao crescimento do eleitorado idoso. O número de brasileiros com mais de 70 anos aptos a votar passou de 14,9 milhões, em 2022, para 17,2 milhões em 2026. Considerando também as pessoas com mais de 60 anos, o contingente chega a 36,8 milhões de eleitores.

No Brasil, o voto é facultativo para pessoas com mais de 70 anos, assim como para cidadãos analfabetos e jovens de 16 e 17 anos. Isso significa que esses eleitores podem optar por não participar da votação sem sofrer penalidades eleitorais pela ausência.

Para a idealizadora do movimento, Cléa Klouri, os números do primeiro turno demonstram que o avanço da idade não precisa representar um afastamento da vida pública. Em entrevista à Agência Brasil, ela destacou a contribuição que a população mais velha ainda pode oferecer ao país.

“Estamos falando de uma geração que ajudou a construir o país e que continua tendo muito a contribuir para as decisões sobre o próprio futuro", afirmou.

A campanha procura justamente estimular essa participação, ressaltando que a possibilidade de escolher se deseja votar não diminui a importância da presença dos idosos nas urnas.

Uma carreira que ganhou novos capítulos

A própria trajetória de Tânia Maria também é um exemplo de como novas oportunidades podem surgir na terceira idade. A atriz começou a conquistar espaço no cinema aos 72 anos, quando participou do filme Bacurau (2019), dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Na época, sua participação na produção começou como figurante.

