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Kleber Montanheiro ressignifica vaidade e culto à imagem em comédia no teatro

Diretor, cenógrafo e figurinista que completa 30 anos de carreira, Kleber Montanheiro estreia "Cansei de ser belo", que brinca com padrões de beleza e necessidade de aprovação por meio de um galã de tevê que sofre preconceito por ser "bonito demais"

Kleber Montanheiro celebra 30 anos de carreira - (crédito: Cleber Correa)
Kleber Montanheiro celebra 30 anos de carreira - (crédito: Cleber Correa)

O que aconteceria se um ator conhecido por sua beleza decidisse ficar feio para finalmente ser reconhecido pelo seu talento? É a partir dessa premissa inusitada que o diretor, cenógrafo e figurinista Kleber Montanheiro constrói Cansei de ser belo, comédia inédita de Emílio Boechat que estreou em outubro, no Teatro YouTube, em São Paulo.

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Na peça, um galã de novela acredita que é vítima de preconceito por ser bonito demais e decide transformar radicalmente a própria aparência. A situação absurda, no entanto, serve como ponto de partida para uma discussão bastante contemporânea: em uma sociedade atravessada por filtros, redes sociais e imagens cuidadosamente construídas, até que ponto a aparência interfere na maneira como somos percebidos?

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“Vivemos cercados por rituais de beleza, filtros e imagens cuidadosamente construídas para as redes sociais. A aparência virou uma espécie de vitrine permanente”, observa Kleber. Para ele, o protagonista expõe uma contradição que ultrapassa o universo da ficção. “Ele precisa mudar a própria imagem para que enxerguem seu trabalho. Por trás do humor, o espetáculo pergunta o quanto somos vistos pelo que fazemos e o quanto somos reduzidos à imagem que projetamos.”

O humor como ferramenta

A escolha pelo humor é justamente o que permite ao espetáculo abordar o tema sem transformar a reflexão em discurso. Kleber aposta no exagero e em uma linguagem próxima do surrealismo para ampliar situações que, apesar de absurdas, encontram correspondência na vida cotidiana.

“Partimos de algo muito real — o desejo de ser aceito, de parecer bonito, de receber aprovação — e colocamos uma lente de aumento sobre isso”, explica. Segundo o diretor, é no reconhecimento que surge a reflexão. “A comédia permite olhar para uma contradição nossa com alguma distância e, talvez por isso, enxergá-la com mais clareza.”

A relação entre imagem e identidade também atravessa a própria concepção visual do espetáculo. Com 30 anos de trajetória nas artes cênicas e atuação em diferentes áreas, Kleber leva para a direção uma experiência que reúne encenação, cenografia e figurino. Para ele, não há fronteiras rígidas entre essas linguagens.

“Quando penso a direção e a encenação, já estou imaginando o espaço, a luz, os figurinos e os corpos que vão ocupar a cena. E uma descoberta na cenografia pode, por sua vez, mudar o caminho da direção”, afirma.

A concepção remete a um ensinamento de seu mestre, o cenógrafo e diretor Gianni Ratto: “Quando o espetáculo é realmente unitário, a gente não se lembra se tem cenografia, se tem figurino”. A frase, segundo Kleber, resume uma das bases de seu trabalho. “O que me interessa é criar uma encenação em que essas linguagens se misturem e contem a mesma história.”

No palco, Fernando Pavão, Erica Montanheiro, Wilson de Santos e Marcelo Goes formam o elenco da comédia. A experiência dos atores com o gênero foi um dos elementos explorados durante os ensaios, especialmente na construção de personagens que partem de comportamentos reconhecíveis para chegar ao exagero.

“O desafio era encontrar o exagero sem perder a verdade de cada personagem. É essa verdade que faz o público acreditar na situação, por mais absurda que ela se torne”, explica o diretor.

Para além do teatro musical

A comédia também representa uma nova possibilidade de investigação para Kleber depois de trabalhos recentes ligados ao teatro musical. Em 2025, ele dirigiu e concebeu o musical brasileiro original João, indicado a Melhor Direção nos prêmios Bibi Ferreira, DID e APCA. Mais recentemente, assinou a direção e o figurino de Gal – O musical, sobre a trajetória de Gal Costa.

Embora o musical tenha se tornado um território importante em sua pesquisa nos últimos anos, a comédia não é um terreno desconhecido. Kleber já havia dirigido trabalhos do gênero e vê no humor uma ferramenta capaz de estabelecer uma relação direta com o público.

“Gosto de criar um teatro crítico a partir do olhar cômico. O humor estabelece uma relação muito direta com a plateia, aproxima o espetáculo de um público mais amplo e popular”, diz.

Em Cansei de ser belo, essa relação ganha ainda outra camada: a própria plateia é convidada a reconhecer o jogo social que existe fora do teatro. Para Kleber, as redes sociais intensificaram a distância entre aquilo que mostramos e aquilo que somos.

“As redes sociais nos convidam a mostrar uma versão muito editada de nós mesmos. Escolhemos a imagem, o momento, o ângulo; enquanto isso, a vida real continua cheia de dúvidas, imperfeições e contradições”, afirma.

Sem apontar respostas definitivas, a peça usa o absurdo para colocar o espectador diante de uma pergunta bastante familiar: o que acontece quando a necessidade de corresponder à expectativa dos outros começa a determinar a imagem que fazemos de nós mesmos? “Todos estamos expostos a esse jogo e, muitas vezes, participamos dele sem perceber”, conclui Kleber.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/10/2026 21:29
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