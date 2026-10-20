Estão abertas as vendas para show dos Pixies em Brasília

Começaram nesta terça-feira (20/10) as vendas de ingressos para o show da banda Pixies em Brasília. A apresentação, que ocorre na Arena Nilson Nelson, está marcada para 11 de abril de 2027, em evento da série Pílulas do Porão, nome dado às edições avulsas realizadas pelo Porão do Rock. Ingressos custam a partir de R$ 230 e estão disponíveis no Sympla.
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A turnê no Brasil, que também vai passar por São Paulo e Curitiba, reunirá Black Francis (vocal), Joey Santiago (guitarra), David Lovering (bateria), três integrantes da formação original, e Emma Richardson (baixo), que substitui Kim Deal.
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Formada em Boston, nos Estados Unidos, a banda é referência do rock alternativo. As guitarras ásperas, melodias marcantes e oscilações entre volumes altos e baixos, o "Loud quiet loud", virou assinatura reconhecida nos anos 1990. Kurt Cobain, ícone do Nirvana, era apreciador dos Pixies e revelou inspiração em faixas como Gigantic, do álbum Surfer Rosa.
Serviço
Venda de ingressos para o show dos Pixies em Brasília, no Sympla, a partir de R$ 230.
*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco
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