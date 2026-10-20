Viviani Rayes volta à tevê transformando maternidade atípica em missão

Aos 48 anos e com mais de três décadas de trajetória como atriz, diretora e produtora, Viviani Rayes vive um momento de reencontro com a arte — e consigo mesma. Afastada da televisão há cinco anos para se dedicar à reabilitação da filha Hannah, diagnosticada com paralisia cerebral, ela voltou ao set em uma participação especial na novela Por você, da TV Globo, interpretando a si mesma em uma sequência ao lado de Bela (Sheron Menezzes).

Na trama, a protagonista assume os cuidados dos quatro filhos da melhor amiga após a morte dela. É nesse contexto de maternidade atípica que Viviani surge, dando um depoimento sobre a realidade de criar uma criança com deficiência.

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O convite veio de forma inesperada. "Foi uma surpresa, depois de cinco anos afastada do meio artístico, receber o convite da produtora de elenco da novela para fazer uma participação como mãe atípica, dando um depoimento sobre essa realidade", conta.

Inicialmente, a cena seria improvisada, com Viviani compartilhando sua própria experiência. Depois, recebeu um texto escrito a partir de sua vida real. "Se você for ao meu Instagram, verá que o que eu falei na cena é o que eu falo e faço na vida real com a Hannah todos os dias", afirma.

Simbolismo



O retorno ao set teve um significado simbólico profundo. Foi por causa de Hannah que Viviani deixou a atuação. Agora, cinco anos depois, foi também por causa dela — e do diagnóstico que transformou sua vida — que voltou. "Foi emocionante e, ao mesmo tempo, muito simbólico, pois, pela Hannah, eu tive que abandonar a minha profissão e, cinco anos depois, ela me devolve a esse lugar justamente pelo motivo que me fez sair dele: o seu diagnóstico", reflete.

Apesar da familiaridade com o ambiente — são mais de 30 anos de carreira, com passagens por novelas como Verão 90, Deus salve o rei, O tempo não para e Órfãos da terra, além de espetáculos teatrais premiados como Blackbird —, Viviani garante que não era a mesma atriz que havia saído dali. "Voltei para o set carregando uma história completamente diferente. A maternidade atípica, a experiência com a deficiência, o luto, os estudos e tudo o que vivi nesse período mudaram a minha maneira de olhar para as pessoas e para as histórias", relata.

Uma curiosidade das gravações marcou a equipe: a cena impactou todos no estúdio. "Era uma mãe real falando da sua vida real dentro de uma ficção. Isso é inesperado para o dia a dia de quem faz televisão. Gerou curiosidade, tanto que, depois da cena, além de ser parabenizada por todos, vieram dezenas de perguntas", relembra. O clima acolhedor entre ela e Sheron Menezzes se estendeu pelos corredores, com as duas conversando até o camarim.

Da biomedicina à educação parental

Quando Hannah nasceu, Viviani mergulhou em um universo desconhecido. Precisava entender desenvolvimento infantil, reabilitação, comunicação, inclusão e aprendizagem — e, principalmente, aprender a ser mãe em uma realidade para a qual ninguém é preparado.

Foi então que começou a "ligar os pontos" de sua trajetória. Formada pianista em 1995, concluiu o magistério em 1996 e se formou biomédica em 2021. Tudo aparentemente sem conexão — até o diagnóstico da filha. "Como biomédica e pianista, me graduei em Musicoterapia para estimular a fala dela. Como professora dos anos iniciais, me formei pedagoga para alfabetizar uma criança com deficiência", explica.

A educadora parental, porém, surgiu após o falecimento do esposo e pai de Hannah. Diante da necessidade de educá-la sozinha, Viviani se reinventou mais uma vez. "Encontrei na Educação Parental uma nova missão para o grande propósito da minha vida, que é ajudar outras famílias atípicas, agora não somente com um olhar para as crianças, mas também para os pais e os cuidadores."

Hoje, atua como palestrante, mentora e educadora parental, além de se ter capacitado em CAA (Comunicação Aumentativa Alternativa) para ajudar crianças que não falam. Toda quarta-feira, às 16h, conduz gratuitamente a Live da Mãe Disciplinar, pelo Instagram @vivianirayes, espaço criado para mães que participam ativamente do desenvolvimento dos filhos.

"Percebo que fui acumulando 'peças' de um quebra-cabeça que, no começo, nem sabia o que estava montando. Hoje percebo que não abandonei a minha profissão anterior. Eu ampliei meu repertório. A atriz me deu comunicação, escuta, presença e capacidade de contar histórias. A minha nova formação como Educadora Parental me deu ferramentas para compreender e orientar famílias", conta.

"Quero cuidar de quem cuida"

Nas palestras, Viviani aborda temas como liderança a partir do diagnóstico, gestão de tempo, reconstrução de caminhos e a diferença entre resiliência — resistir — e antifragilidade — crescer. "Estou no palco, mas não interpretando uma personagem. Estou usando a minha experiência, mostrando como fui transformada e ajudando outras famílias a mudarem o olhar sobre a deficiência."

Ela destaca que, após o diagnóstico, a família precisa lidar com emoções, rotina, terapias, escola, profissionais, inclusão, comunicação, autonomia e uma agenda que parece impossível. "E existe uma pessoa que costuma desaparecer no meio de tudo isso: quem cuida. Isso aconteceu comigo. Hoje, meu propósito é ajudar famílias a atravessarem essa jornada com mais consciência, repertório e ferramentas. Não quero falar apenas sobre a criança. Quero cuidar de quem cuida", argumenta Viviani.

Nas redes sociais, a troca tem sido significativa: "Muitas pessoas chegam dizendo: 'Eu achei que só eu passava por isso.' E quando uma família percebe que não está sozinha, alguma coisa já começa a mudar".

Livro e novos projetos

Além da participação na novela, Viviani é coautora do livro Descaptize-se – 20 histórias reais para reaprender a olhar a deficiência, com lançamento previsto para dezembro de 2026. A obra coletiva reúne histórias de 20 mães atípicas que transformaram suas experiências em consciência social.

"Descaptize-se nasceu de uma inquietação: quantas vezes a deficiência é vista antes da pessoa? Como mãe de uma criança com deficiência, eu já senti muitos olhares desacreditados que sei que minha filha sentirá ao longo da vida", diz Viviani. "O capacitismo não aparece apenas nas grandes violências. Ele também pode estar em pequenas atitudes, expectativas, palavras e comportamentos que parecem inofensivos, mas que reduzem a pessoa à sua deficiência", completa.

O livro é um convite para reaprender a olhar. "Olhar para a criança antes do diagnóstico. Para a mulher antes da deficiência do filho. Para a família antes do rótulo. Para a potência antes da limitação. Quero que o leitor termine o livro percebendo que a deficiência não precisa ser o centro da existência de ninguém. Ela faz parte da história, mas não precisa definir a história inteira", defende.

Sobre o futuro na atuação, Viviani é categórica: não consegue mais separar a atriz da educadora. "A experiência em 'Por Você' reacendeu algo que sempre esteve em mim. Gostaria de voltar a atuar e também tenho muito interesse em projetos que dialoguem com crianças, famílias e inclusão. Adoraria unir essas duas linguagens: a arte e a educação. Não para transformar a deficiência em tema de pena ou superação, mas para mostrar pessoas, relações, desejos, conflitos, possibilidades e, principalmente, vida", conclui.