Anunciado em "Avenida Brasil 2", Israel Eyer reforça o Divino Futebol Clube

Israel Eyer está prestes a dar um novo passo na carreira. O ator estreia em novelas da TV Globo em Avenida Brasil 2, prevista para janeiro de 2027. Na trama, assinada por João Emanuel Carneiro, ele interpretará Douglas, assistente técnico da equipe de futebol do Divino Futebol Clube, núcleo que retoma um dos universos marcantes da história original, fenômeno de audiência e repercussão popular.

A oportunidade de integrar a continuação de uma produção que atravessou gerações é recebida com entusiasmo por Israel. "A minha expectativa para a novela é a melhor possível! Fico muito empolgado por fazer parte de um projeto grandioso como Avenida Brasil 2. Estar em um veículo tão poderoso quanto a TV Globo e participar da continuação de uma obra que impactou todo o Brasil me enche de gratidão. Estou muito feliz em poder ajudar a contar essa história para o público", afirmou à coluna.

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A relação do ator de 32 anos com a novela original, exibida em 2012, remonta à adolescência. Na época, acompanhar os capítulos era um compromisso que chegava a interromper até mesmo suas partidas de videogame. "Eu costumava jogar Fifa à noite, mas, quando começava a novela, pausava o jogo para assistir e só depois que o capítulo terminava voltava a jogar", recordou, aos risos.

Protagonizada por Adriana Esteves, Debora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond, a produção também fazia parte das conversas cotidianas com familiares e amigos, uma lembrança que reforça a dimensão cultural da obra.

Israel Eyer comenta as recordações de "Avenida Brasil" (foto: Fabio Audi)

Trajetória

Formado em Bacharelado em Artes Cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), Eyer construiu sua trajetória com forte presença no teatro. Durante quatro anos, integrou o Instituto do Ator, companhia de pesquisa experimental fundada e dirigida por Celina Sodré, cujo trabalho tem como referência os estudos teatrais de Jerzy Grotowski. No período, participou dos espetáculos A Caixa Preta de Pasolini e Bar Planetário Bregman. O currículo teatral inclui, ainda, O último besteirol, com direção de Marcus Alvisi, e Alice — Debaixo da terra mora minha mente soterrada, dirigido por João Marcelo Pallottino, montagem que o levou ao México. No audiovisual, atuou nas novelas Jesus e Reis, da Record, além de fazer uma participação como lutador em Terra e paixão, da Globo.

Em 2025, Israel também trabalhou nos longas-metragens Nosso Lar 3 e Emmanuel, do diretor Wagner de Assis. A experiência diante das câmeras soma-se a trabalhos publicitários e como modelo, ampliando sua atuação em diferentes formatos.