'Rolê Cultural' conecta obras do CCBB a experiências práticas do público

De terça a domingo, o Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília (CCBB de Brasília) recebe diversas oficinas no Rolê Cultural em uma programação promovida pelo Educativo CCBB. Stefane Rissole, coordenadora pedagógica do Rolê Cultural, diz que as oficinas foram pensadas de uma maneira didática para estimular a criatividade, a curiosidade, a leitura e o brincar partindo das obras expostas nas exposições em cartaz no CCBB. “Cada oficina é pensada pedagogicamente a partir das obras, para que o participante leve para a prática o que viu nas galerias” aponta. “A programação é pensada para todas as idades, dos bebês aos idosos, e muitas atividades dão certo justamente porque juntam gerações no mesmo espaço”, conta Stefane.

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Oficinas de outubro

Em outubro, as oficinas trazem atividades para que as crianças possam colocar a mão na massa e aprender por meio da arte e de brincadeiras que ajudam a estimular a percepção estética e de detalhes, a criar uma conexão entre o corpo e a mente e fazer com que as crianças investiguem a luz e sombra como matérias-primas para formar imagens e histórias.

Nas sextas, às 18h, ocorre o Rolê no jogo — Coleção de arte BB, uma brincadeira na qual os participantes criam as suas próprias coleções de arte baseadas nas esculturas, pinturas e gravuras de grandes artistas brasileiros como Athos Bulcão, Oscar Niemeyer e Roberto Burle Max. De quinta a domingo, às 17h, ocorre a oficina Imagens de arame, na qual os desenhos saem do papel e criam vida em formas tridimensionais feitas de arame colorido. Com base em imagens de referência, quem participa dessa dinâmica cria composições que ganham volume conforme o objeto vai sendo moldado.

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Também de quinta a domingo, às 19h, os visitantes do CCBB podem aproveitar o Desenho Ativo, uma atividade que funciona como um jogo de comando no qual são dadas instruções para que os desenhos sejam feitos dentro de regras específicas. A intenção é desafiar quem participa e testar a coordenação, a memória e a atenção, criando adversidades como desenhar sem olhar para o papel ou acompanhar um som. Já aos sábados e domingos, às 14h, ocorre o Brincando com Sombras. A proposta é que os participantes descubram diferentes maneiras de posicionar as mãos diante da luz para formar imagens na parede.

Para os bebês, as manhãs dos finais de semana têm programação exclusiva. A partir de 9h30, tem a contação História Contada para Bebês – Sombra que parte do livro-imagem da artista sul-coreana Suzy Lee. Às 10h e às 10h30, a Oficina Sensorial para Bebês – Sons e Ritmos explora cantigas populares, brincadeiras sonoras e instrumentos musicais.

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A acessibilidade nas oficinas

A programação é composta com atendimentos de acessibilidade para pessoas com vários tipos de deficiências. Para pessoas com deficiência auditiva ocorre, toda sexta-feira, o Rolê com Libras, que também reúne pessoas ouvintes. Em outubro, ainda acontecem dois encontros, nos dias 23 e 30, às 16h, na exposição Yoshitaka Amano — Além da Fantasia. O CCBB também oferece para os visitantes um kit acessibilidade (com abafadores de ruído, objetos reguladores e sensoriais e crachás de identificação) e uma equipe preparada para acolher o público.

Devido ao 2° turno das Eleições 2026, no domingo (25/10), as atividades do CCBB só serão abertas ao público a partir das 12h.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Rolê Cultural - Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil

De quinta a domingo, nos finais de semana de outubro, no CCBB Brasília (SCES Trecho 2, Lote 22 – Edifício Tancredo Neves, Setor de Clubes Esportivos Sul). Oficina Brincando com Sombras, sábados e domingos, às 14h. Classificação indicativa a partir de 4 anos; Oficina Imagens de Arame, de quinta a domingo, às 17h. Classificação indicativa a partir de 8 anos; Oficina Desenho Ativo, de quinta a domingo, às 19h. Classificação indicativa a partir de 12 anos; Oficina Rolê no Jogo Coleção de Arte BB, sextas, às 18h; História Contada para Bebês – Sombra, sábados e domingos, às 9h30; Oficina Sensorial para Bebês – Sons e Ritmos, sábados e domingos, às 10h e às 10h30; Rolê com Libras, nos dias 23 e 30, às 16h. Retiradas de ingressos pelo site do CCBB Brasília.



