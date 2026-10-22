Em lágrimas, Malévola fala sobre prisão no Egito: "Não acreditem no que veem"

A influenciadora Mariana Alves, conhecida como Malévola, e a amiga Bruna Mercatelli chegam na noite desta quinta-feira (22/10) ao Brasil após passarem dois dias presas no Egito por “comportamento obsceno”.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Malévola e Bruna foram soltas na quarta-feira (21) após pagarem fiança para responderem ao processo em liberdade. Elas foram acusadas de fazer gestos de cunho sexual e assediar pessoas em vias públicas. As influenciadoras gravaram as ações e divulgaram na internet.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Nesta quinta-feira (22), a influenciadora se pronunciou e pediu para que as pessoas não acreditem em tudo o que veem na internet, pois as razões da prisão eram outras. "Eles deixaram claro que a prisão foi porque éramos trans. Vocês não estavam lá, não acreditem no que vocês veem na internet", começou dizendo em uma sequência de publicações no X.
- Leia também: Malévola Alves é presa: influenciadora responde por atos obscenos locais
- Leia também: Prisão de Malévola tem reviravolta no Egito; saiba o que acontecerá
Em vídeo onde aparece chorando, Malévola afirmou ainda ter sido obrigada a ficar nua e, ao notarem seu órgão genital, passaram a tratá-la melhor. "Eu disse que não era trans. Só Deus sabe o que eu passei. Eu estou com crise de pânico, tenho ansiedade e depressão. Chegando no Brasil, vou direto ao médico. Estou tendo crise a todo momento", explicou. Ela também contou que foi abusada e muito humilhada nas dependências da delegacia.
O Egito possui leis rígidas sobre “atos escandalosos” na rua e “publicação de matéria imoral”. O artigo 278 do Código Penal do país pune quem pratica publicamente um ato considerado escandaloso ou ofensivo ao pudor em público. A pena é de prisão de até um ano ou multa que não pode ser superior a trezentas libras egípcias, pouco mais de R$ 27.
Já o artigo 178 trata sobre produzir ou possuir, com o objetivo de distribuir, exibir ou publicar, imagens e materiais contrários à moral pública. A pena é de até dois anos de prisão e multa de 5 mil a 10 mil libras, cerca de R$ 400 a R$ 925 reais.
Saiba Mais
- Brasil Morte e deformidade: polícia investiga denúncias contra clínica estética
- Brasil Novo ciclone extratropical pode se formar na região Sul
- Brasil PT aponta 'manipulação' em caso de presos pela PM-SP com camisetas pró-Lula
- Brasil Jovens são detidos após colarem cartazes contra Flávio Bolsonaro em MG
- Brasil Mulher é atacada com facão por ex-namorado na frente do filho
- Brasil "Golpe do amor": mulher é investigada por prejuízo de R$ 400 mil a idoso
- Brasil PF encontra máquina de contar dinheiro em sala secreta de Willer Tomaz
- Brasil Mega-Sena sorteia R$200 milhões nesta quinta-feira (22/10)
- Brasil PF mira esquema com criptomoedas e bloqueia R$ 100 milhões
- Brasil ProEstoques: Brasil lança programa para avaliar estoques pesqueiros
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta