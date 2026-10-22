Em lágrimas, Malévola fala sobre prisão no Egito: "Não acreditem no que veem"

Malévola surge aos prantos e relata momentos de terror em prisão no Egito - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Mariana Alves, conhecida como Malévola, e a amiga Bruna Mercatelli chegam na noite desta quinta-feira (22/10) ao Brasil após passarem dois dias presas no Egito por “comportamento obsceno”.

Malévola e Bruna foram soltas na quarta-feira (21) após pagarem fiança para responderem ao processo em liberdade. Elas foram acusadas de fazer gestos de cunho sexual e assediar pessoas em vias públicas. As influenciadoras gravaram as ações e divulgaram na internet.

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Nesta quinta-feira (22), a influenciadora se pronunciou e pediu para que as pessoas não acreditem em tudo o que veem na internet, pois as razões da prisão eram outras. "Eles deixaram claro que a prisão foi porque éramos trans. Vocês não estavam lá, não acreditem no que vocês veem na internet", começou dizendo em uma sequência de publicações no X.

Em vídeo onde aparece chorando, Malévola afirmou ainda ter sido obrigada a ficar nua e, ao notarem seu órgão genital, passaram a tratá-la melhor. "Eu disse que não era trans. Só Deus sabe o que eu passei. Eu estou com crise de pânico, tenho ansiedade e depressão. Chegando no Brasil, vou direto ao médico. Estou tendo crise a todo momento", explicou. Ela também contou que foi abusada e muito humilhada nas dependências da delegacia.

O Egito possui leis rígidas sobre “atos escandalosos” na rua e “publicação de matéria imoral”. O artigo 278 do Código Penal do país pune quem pratica publicamente um ato considerado escandaloso ou ofensivo ao pudor em público. A pena é de prisão de até um ano ou multa que não pode ser superior a trezentas libras egípcias, pouco mais de R$ 27.

Já o artigo 178 trata sobre produzir ou possuir, com o objetivo de distribuir, exibir ou publicar, imagens e materiais contrários à moral pública. A pena é de até dois anos de prisão e multa de 5 mil a 10 mil libras, cerca de R$ 400 a R$ 925 reais.