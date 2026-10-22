LP Rumores: Encontro histórico reúne bandas tradicionais de Brasília

Reunião de bandas históricas da capital federal celebra o legado do rock brasiliense no palco do evento - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe, em 31 de outubro, uma reunião de bandas históricas da capital federal. O encontro celebra o legado do LP Rumores, coletânea lançada em 1985 pelo selo Sebo do Disco, reunindo cinco grupos representativos no palco da Casa de Cultura do Guará.

O disco original nasceu por iniciativa de Isnaldo Lacerda Júnior, proprietário da loja Sebo do Disco. Como a capital não dispunha da estrutura necessária na época, as gravações ocorreram no estúdio Bemol, em Belo Horizonte. O projeto teve tiragem única de 2 mil cópias em vinil.

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Isnaldo Lacerda Júnior morreu aos 66 anos, em 29 de maio de 2022, e será homenageado durante a apresentação. Considerado pioneiro na profissionalização da cena independente brasiliense, ele financiou a gravação e transformou seu estabelecimento em ponto de encontro de músicos locais.

Bandas no palco

O evento reúne grupos com trajetórias marcantes na construção do rock da cidade:

5 Generais: formada em 1985 com sonoridade pós-punk e rock gótico, a banda integrou a coletânea Outros Rumores, lançada em CD em 2013, além do álbum Onde Estão as Pessoas, de 1989. O conjunto retomou as atividades em 2024.

Escola de Escândalo: criada em 1982, destacou-se pela fusão de punk e heavy metal com a presença do guitarrista Fejão, gravando as músicas Complexos e Luzes para a coletânea de 1985.

Finis Africae: surgiu em 1984 e participou do LP com as faixas Van Gogh e Ética. Em 1987, lançou pela gravadora EMI um álbum produzido por Mayrton Bahia, que alcançou cerca de 40 mil cópias vendidas.

Arte no Escuro: formada em 1985 com estética pós-punk e intimista, assinou faixas como Na Noite e Celebrações, lançando álbum pela EMI em 1988.

Detrito Federal: representante da atitude punk local, registrou Desempregado e Fim de Semana no projeto original e lançou o álbum Vítimas do Milagre em 1987 pela PolyGram, sob produção de Charles Gavin.

Serviço

Rumores: reunião histórica

Data: sábado, 31 de outubro de 2026, a partir das 19h

Local: Casa de Cultura do Guará

Endereço: Guará II, QE 25, Brasília/DF

Atrações: 5 Generais, Escola de Escândalo, Finis Africae, Arte no Escuro e Detrito Federal

Realização: Debulhator Produções e Halen Rock

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.