InícioDiversão e Arte
TV

Jônatas Faro toca o sino e desiste do reality 'A fazenda'

Peão resolveu sair do programa no começo da tarde desta quinta-feira (22/10)

Pelas redes sociais, a equipe do ator confirmou a saída do reality - (crédito: Reprodução/Record)
Pelas redes sociais, a equipe do ator confirmou a saída do reality - (crédito: Reprodução/Record)

O ator Jonatas Faro desistiu do reality A fazenda na tarde desta quinta-feira (22/10) ao tocar o sino do programa. Pelas redes sociais, a equipe do ator confirmou a saída do reality.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia mais:

"Não ultrapassando seus limites! Hoje, Jônatas se despede da Fazenda, encerrando um ciclo de muitos aprendizados, emoções e momentos que ficarão marcados nessa trajetória. Fica o carinho por tudo o que viveu até aqui e a certeza de que essa experiência é apenas um capítulo de uma história que continua aqui fora. Estamos com você, Jônatas! E obrigado a todos pelo carinho e torcida", indicou o comunicado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a reação dos outros participantes do reality durante o comunicado da saída de Faro.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 22/10/2026 14:19 / atualizado em 22/10/2026 14:42
x