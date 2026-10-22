Jônatas Faro toca o sino e desiste do reality 'A fazenda'

O ator Jonatas Faro desistiu do reality A fazenda na tarde desta quinta-feira (22/10) ao tocar o sino do programa. Pelas redes sociais, a equipe do ator confirmou a saída do reality.
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"Não ultrapassando seus limites! Hoje, Jônatas se despede da Fazenda, encerrando um ciclo de muitos aprendizados, emoções e momentos que ficarão marcados nessa trajetória. Fica o carinho por tudo o que viveu até aqui e a certeza de que essa experiência é apenas um capítulo de uma história que continua aqui fora. Estamos com você, Jônatas! E obrigado a todos pelo carinho e torcida", indicou o comunicado.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a reação dos outros participantes do reality durante o comunicado da saída de Faro.
???? URGENTE!!! Jonatas acaba de desistir de A Fazenda após ser colocado no trato da vaca. #AFazenda #AFazenda18 https://t.co/KuqfDaBxaO— ?α??α??α #AFazenda18 (@hadtuiita) October 22, 2026