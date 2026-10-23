Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (23/10)

A partir do momento em que aprendemos a refletir mentalmente, que é o exercício de flexionar os pensamentos para conseguirmos os apreciar enquanto estão sendo pensados, criamos um labirinto de espelhos enfrentados que multiplicam as imagens ad infinitum.

Aprendemos assim a termos uma imagem de nós mesmos e junto a esse poder vem também a vaidade, que nos convence de sermos os reis e rainhas da cocada preta e de que não há, entre o céu e a terra, pessoa mais bonita, inteligente e capaz do que nós mesmos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

É fundamental termos uma autoimagem boa, porém, mais importante ainda é que sejamos honestos e sinceros na construção dessa autoimagem, porque não há nada mais ridículo que uma pessoa que se acha a melhor e não tem condições para sustentar na prática esse convencimento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As coisas lindas que são prometidas precisam ser verificadas para você não cair em golpes e, além disso, evitar decepções que só agregariam aspectos negativos aos relacionamentos em geral. Use o bom senso neste momento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mesmo que as pessoas com que você discute não tenham razão nenhuma, procure ser gentil e cordial, fazendo concessões que em outros tempos teriam sido inimagináveis. Essa atitude vai aliviar o peso de todo mundo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Com tanta coisa para fazer e tão pouco tempo disponível, seria contraproducente que você se enfiasse no labirinto das preocupações que geram ansiedade. Melhor decretar um estado de leveza e alegria apesar de tudo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As ideias estimulantes hão de ser levadas a sério, mesmo que impraticáveis de imediato, porque agora não se trata de produtividade, mas de você atuar com mais atrevimento, com vontade de se lançar à aventura.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Cuide bem das pessoas e dos objetos que são do seu apreço, porque a demonstração de carinho consolidará os laços de união e, com maior bem-estar, sua alma também se sentirá mais motivada a continuar a luta diária.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As propostas que eventualmente você receber hão de ser discutidas à exaustão, em vez de você as aceitar de olhos fechados. Há coisas valiosas em andamento, porém, misturadas com promessas vazias. Melhor sair dessa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Além do esforço que você faz cotidianamente para consolidar o patrimônio material, é preciso que sua alma faça também o mesmo esforço para consolidar o patrimônio abstrato, feito dos princípios eternos do coração.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se você, em nome de investigar o que anda acontecendo, se abrir ao desconhecido sacrificando suas amadas certezas, apesar do choque inicial logo descobrirá em sua alma uma força que sempre esteve aí, mas oculta.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Essas coisas lindas que você pensa na intimidade do seu coração, se fossem postas sobre a mesa provavelmente as pessoas não as interpretariam bem e o tiro sairia pela culatra. Por enquanto, prefira o silêncio.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O futuro é tão real quanto o passado, e exerce influência sobre o aqui e agora, preparando seu corpo e sua alma para o que está vindo por aí. Projete sua mente ao futuro em busca das visões do que está por vir.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O progresso ansiado será resultado, em parte de tudo que você fizer esgotando os recursos disponíveis, e a outra parte fica na conta de o misterioso proceder da Vida, que nós chamamos de sorte, mas que é outra coisa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para você não perder de vista as lindas e excitantes ideias que acontecem agora, procure tomar nota, registrar tudo de alguma maneira, porque se confiar na memória você se surpreenderá com a facilidade do esquecimento.