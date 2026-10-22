Euterpe estreia em Brasília com concerto intimista de voz e piano

Euterpe, cantora e compositora roraimense, estreia em Brasília nesta quinta-feira (22/10). Em formato voz e piano, o concerto Escrito em mim inicia às 20h, no Teatro Brasília Shopping, e apresenta, ao lado da pianista Bianca Gonçalves, o sexto álbum da carreira de Euterpe. O álbum homônimo foi lançado em 2026 e representa uma marca na carreira da artista.

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O show reúne nove canções autorais da roraimense, ao lado da poeta e artista visual Odara Rufino, que uniram seus trabalhos em um álbum que marca uma nova fase da trajetória artística de Euterpe. O repertório é dedicado à música romântica e autoral, marcado pelo amor, pelas relações, pelo universo feminino e pelas diferentes formas de viver e sentir. Canções como Escrito em mim, Um poema sobre nós, Agora é sério e Tu juego integram o concerto.

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Euterpe, natural de Roraima, é cantora, compositora, professora de arte e música, arte-educadora e produtora cultural, com experiência dentro e fora do país. Sua trajetória transita por diferentes vertentes da música popular, passando pela música regional, MPB, afrobeat, ritmos latinos e caribenhos e trabalhos voltados ao público infantil. No concerto, suas canções encontram a sonoridade delicada e expressiva do piano de Bianca Gonçalves, pianista, arranjadora, professora e preparadora vocal residente em Brasília, em um encontro intimista. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Serviço

Escrito em mim – Euterpe

Nesta quinta-feira (22/10), às 20h, no Teatro Brasília Shopping. Ingressos: R$30 (meia) e R$60 (inteira), por meio da plataforma Sympla.