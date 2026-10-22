Callum Turner e Josh O’Connor estariam na disputa pelo papel de James Bond

Os testes estavam inicialmente programados para o início de outubro, mas precisaram ser adiados por causa de conflitos nas agendas dos candidatos - (crédito: Wikimedia Commons/ Gage Skidmore e Divulgalção)

Por Camily Oliveira

A escolha do próximo intérprete de James Bond pode estar mais perto de ser definida. De acordo com informações publicadas pelo site Deadline nesta quinta-feira (22), Callum Turner, estrela da comédia romântica “Só Por Uma Noite” que estreou em 2026 e Josh O’Connor, que interpretou Daniel no filme “Dia D” estariam entre os atores cotados para a etapa final de testes para viver o agente secreto britânico nos cinemas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A seleção é conduzida pela Amazon MGM Studios, responsável pelo próximo filme da franquia. Segundo fontes ouvidas pelo veículo, pelo menos quatro atores foram convidados para participar da rodada final de audições, prevista para começar nesta sexta-feira (23) e se estender ao longo da próxima semana. Jack Lowden, que interpreta o personagem River Cartwright na série de espionagem Slow Horses, também estaria entre os candidatos.

O quarto nome da lista ainda não foi identificado. Fontes ouvidas pelo Deadline, no entanto, apontam Jacob Elordi (Frankenstein) como um dos finalistas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a participação dos atores. Procurada pelo site, a Amazon MGM Studios não comentou as informações.

Os testes estavam inicialmente programados para o início de outubro, mas precisaram ser adiados por causa de conflitos nas agendas dos candidatos. A nova previsão é reunir as avaliações em um intervalo curto, permitindo que a equipe responsável pela produção compare os desempenhos antes de escolher o novo protagonista.

Quem será o próximo 007?

A procura por um substituto para Daniel Craig ganhou força no primeiro semestre deste ano, quando a diretora de elenco Nina Gold (Game of Thrones) foi contratada para liderar o processo de seleção. Craig interpretou o espião em cinco filmes, lançados entre 2006 e 2021, e encerrou sua trajetória na franquia com 007 – Sem Tempo para Morrer.

Desde então, a produção passou a trabalhar na definição de um novo protagonista para inaugurar uma fase da série. A seleção está sob a supervisão dos produtores Amy Pascal e David Heyman, com Denis Villeneuve (Duna) responsável pela direção do longa.

O roteiro ficará a cargo de Steven Knight, criador da série Peaky Blinders. O projeto será o primeiro filme de James Bond desenvolvido sob o novo controle criativo da Amazon MGM Studios, que trabalha na história enquanto a escolha do protagonista avança.

Ainda não há uma data oficial para o anúncio do próximo intérprete do agente secreto. Conforme o Deadline, a expectativa nos bastidores é que a decisão seja divulgada até o fim de 2026.

O 26º filme da franquia ainda não tem título oficial nem previsão de estreia. A produção marcará o início de uma nova etapa para o personagem após a saída de Craig, que consolidou sua passagem pelo universo de 007 ao longo de 15 anos.