Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (24/10)

Se tuas certezas são emocionais procura não inventar argumentos para as justificar, apenas aceita que segues por tal ou qual caminho e fazes determinadas escolhas porque a intensidade de tuas emoções aponta nessas direções, sem haver outra razão para o fato.

As emoções não requerem argumentações, elas são o que são, mas se tu, mesmo assim, queres convencer outrem de que tuas escolhas são as mais acertadas, procura atuar com honestidade, fiel aos teus sentimentos e emoções, assumindo o preço que a vida cobra, porque, afinal, tudo tem preço para os humanos entre o céu e a terra.

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Nossa humanidade pretende ser mais racional do que ela é na prática, e essa pretensão complica todos os diálogos, que também pretendem ser racionais, mas que não passam de tormentas emocionais.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É hora de refletir sobre a discrepância entre seus desejos e as oportunidades que a vida apresenta para os satisfazer, porque se houver dificuldade demais nesse sentido, seria importante você rever a natureza dos desejos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É prudente desconfiar, mas do jeito que andam as coisas, a desconfiança acaba inundando todos os relacionamentos e, assim, está todo mundo decepcionado e desanimado sem saber direito a origem de tal estado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure tratar com cuidado essas pessoas que, inadvertidamente, cometem erros que jogam por terra todo o esforço que você veio fazendo para colocar em pé os assuntos em andamento. Elas não têm más intenções, só isso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Teste a viabilidade de suas ideias para não ficar perdendo tempo com pensamentos lindos, mas de pouca ou nenhuma aplicação prática. Agora é o momento certo para fazer uma bela triagem de ideias e deixar de perder tempo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Preserve uma boa comunicação com as pessoas próximas, para elas não se sentirem excluídas de seus planos, já que, de imediato, seria impossível você levar todo mundo em suas aventuras. Uma boa conversa resolve tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Às vezes vai acontecer de você dizer coisas que impactam demais certas pessoas sem que isso seja fruto de uma intenção definida de sua parte. No entanto, a reação delas servirá para você cair na real e perceber.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Dar as pessoas por garantidas é um erro que, com certeza, trará decepções em algum momento do futuro. Se você depender demais do que certas pessoas fazem ou deixam de fazer, monitore de perto o desempenho delas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Cuide para que a intensidade das atitudes que você toma não se transforme num tiro saindo pela culatra, porque este é um momento em que as pessoas andam meio desorientadas e o último que precisam é de hostilidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça tudo do jeito que sua alma quiser, mas não espere que todas as pessoas ao seu redor achem linda sua atitude, porque isso não irá acontecer. Se quiser se blindar contra isso, procure atuar com total discrição.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mudar de opinião é um direito sagrado de todo ser humano, mas apesar da legitimidade e da boa disposição, não espere que todas as pessoas compreendam esse movimento. Portanto, é melhor atuar sem chamar a atenção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Talvez fique um tanto difícil você explicar direito seus planos e pretensões, mas todo esforço de esclarecimento que você fizer servirá para você saber quem são as pessoas que apoiam você, e quem são as do contra.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As ilusões se parecem com os sonhos, mas seus efeitos são adversos enquanto os sonhos enriquecem sempre. É hora de você fazer uso do discernimento para não confundir ilusões com sonhos, porque isso nunca dá certo.