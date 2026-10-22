Felipe Neto se casa com Juliane Carvalho em cerimônia íntima

O youtuber Felipe Neto, de 38 anos, se casou no civil com a influenciadora Juliane Carvalho, de 24, nesta quinta-feira (22/10). O casal compartilhou registros da cerimônia nas redes sociais. A celebração ocorreu em uma casa, com a presença de pessoas próximas.

“Enfim, Mr. and Mrs. Neto”, escreveu Felipe na legenda da publicação. Juliane também mostrou momentos da cerimônia em seu perfil, incluindo o momento em que os dois assinam os documentos do casamento.

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As imagens mostram uma celebração intimista, com os dois usando trajes claros e posando juntos ao lado de uma piscina. Até o momento, o casal não divulgou detalhes sobre uma possível festa maior.

Felipe e Juliane assumiram publicamente o relacionamento em novembro de 2023. Em julho deste ano, o youtuber anunciou o noivado durante uma viagem a Santorini, na Grécia, e compartilhou fotos do pedido de casamento.