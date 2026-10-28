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Iury Persan leva teatro de sombras à Estrutural em espetáculo gratuito

'Sobre pedras', que aborda guerra e recomeços, será apresentado até quinta-feira (29/10)

Espetáculo de Iury Persan apresenta cenário de guerra para discutir batalhas do cotidiano - (crédito: Gabriel Lucena)
Espetáculo de Iury Persan apresenta cenário de guerra para discutir batalhas do cotidiano - (crédito: Gabriel Lucena)

Um homem retorna às ruínas da própria casa à procura da esposa, da filha e da mãe, depois de um bombardeio. Essa é a premissa de Sobre pedras, espetáculo escrito e dirigido por Iury Persan, em cartaz na Centro Educacional 01 da Estrutural até quinta-feira (29/10). A sessão desta quarta-feira (28/10), às 20h, é aberta ao público. As demais são restritas a estudantes do colégio onde as apresentações, sempre gratuitas, são realizadas.

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Iury Persan explica que o ponto de partida do espetáculo foi a pergunta "o que resta de nós quando perdemos o lugar, as pessoas e as certezas que davam sentido à nossa existência?". A partir disso, o ator e dramaturgo pensou na guerra como metáfora para batalhas do cotidiano, como separação, falta de trabalho, solidão e violência. Teatro de sombras e vídeo mapping são técnicas utilizadas para contar a história de um homem que tem a vida destroçada por um ataque.

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Em todas as apresentações, uma mediação antecede o espetáculo e, ao final, estudantes, docentes, ator e equipe técnica participam de um debate. Alunos e professores recebem ainda um programa educativo com material didático impresso. Moradia, família, memória, perdas, desigualdades e o direito de construir um futuro estão entre os temas que o espetáculo abre para conversa com os jovens.

Serviço

Sobre pedras (Iury Persan), hoje, às 10h, 14h, às 16h e às 20h*, e amanhã (29/10), às 10h. Entrada franca.

*Sessão aberta ao público

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/10/2026 13:26
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