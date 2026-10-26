Seminário regional discute práticas antirracistas na arte e na educação

Professores, artistas e pesquisadores do Centro-Oeste se reúnem no seminário gratuito Práticas Antirracistas na Educação e na Arte em Contextos do Centro-Oeste, que ocorre nesta terça-feira (27/10), no Teatro Sesc Silvio Barbato, das 17h30 às 21h15. Com 150 vagas, a ação formativa é voltada a professores da rede pública, arte-educadores, além de agentes da cultura e da educação.

O painel de abertura será conduzido por Nelson Inocencio, professor e pesquisador do Instituto de Artes da Universidade de Brasília (IdA), às 19h. Na sequência, às 19h30, uma mesa redonda reúne os artistas Helô Sanvoy, Kanzelumuka, também pesquisadora e docente da UnB e Helen Gomes, vice-diretora do CED São Francisco. A mediação será de Auana Diniz.

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Para Sanvoy, o diálogo entre diferentes áreas é fundamental para o debate antirracista. São três as questões centrais a serem levantadas pelo artista no debate: quem fala, quem é representado e quais mudanças institucionais colocadas em prática. “Acho fundamental discutir a educação, porque é ela que quebra a distância entre qualquer espaço e as pessoas”, diz Sanvoy.

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No trabalho dele, a temática do combate ao racismo aparece de maneira direta, a partir de escolhas que se fazem presentes nas obras. “Sou uma pessoa preta que vem de uma origem específica e entendo que podemos falar do que quisermos. Entretanto, mesmo quando não discuto questões raciais, isso se faz presente”, acrescenta Sanvoy, que, neste ano, participou da mostra Panorama, no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com cinco obras.

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Melissa Alves, coordenadora de Curadoria e Residência Artística e de Educação, Escola de Saberes Sertão Negro, encerra o seminário realizado pelo Instituto TeArt. A edição anterior ocorreu em São Paulo, no mês passado. O evento tem patrocínio do Itaú BBA, por meio da Lei Rouanet, e com patrocínio do Serpro. O evento conta também com o apoio do Sesc/DF, da Cerrado Cultural e do B Hotel Brasília. O Instituto TeArt é mantido pela Almeida & Dale. Esta é uma realização do Instituto TeArt, Barthô Naïf e Ministério da Cultura.

Serviço

Seminário “Práticas Antirracistas na Educação e na Arte em Contextos do Centro-Oeste”, nesta quinta-feira, das 17h30 às 21h15, no Teatro Sesc Silvio Barbato. São 150 vagas gratuitas, com inscrição neste link.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel