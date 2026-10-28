CCBB encerra exibição de Yoshitaka Amano com programação especial

Para os amantes de animes e da cultura japonesa, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) preparou uma programação especial nos últimos dias da exposição Yoshitaka Amano – Além da Fantasia, que fica em cartaz até o dia 2 de novembro (segunda-feira). No sábado (31/10) e no domingo (1°/11), o público poderá interagir com personagens da franquia Final Fantasy pelos pavilhões de exposição e na segunda-feira (2/11), último dia da mostra, será exibida uma sessão gratuita de Angel's Egg (1985), clássico da animação japonesa dirigido por Mamoru Oshii, com concepção artística de Amano.

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No sábado (31/10) e domingo (1º/11), das 14h às 19h, as cosplayers Rach Asakawa e Rayara Eckhardt interagem com o público caracterizadas como Fang e Lightning, personagens da franquia de jogos Final Fantasy. Os visitantes que estiverem na exposição poderão tirar fotos e conversar com as personagens, o que aproxima a audiência de uma das criações mais conhecidas de Yoshitaka Amano que marcou gerações.

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Já na segunda-feira (2/11), o CCBB abrirá excepcionalmente no feriado e apresentará uma sessão de Angel's Egg, às 16h. O filme é uma das obras mais características da carreira do artista. Lançada em 1985, a obra acompanha a história de uma menina solitária que percorre uma cidade desolada protegendo um grande ovo. A narrativa possui poucos diálogos e atrai o espectador para uma experiência visual contemplativa e enigmática.

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A exposição Yoshitaka Amano — Além da Fantasia reúne 218 obras originais do artista trazidas direto do Japão e também conta com uma instalação imersiva construída especialmente para a exibição. São mais de cinco décadas de produções artísticas, pinturas, ilustrações, objetos e trabalhos pouco conhecidos pelo público brasileiro e que revelam uma produção que atravessa animações, quadrinhos, videogames, literatura, moda e artes visuais.





Serviço

Encerramento exibição Yoshitaka Amano — Além da Fantasia

Sábado (31/10) e domingo (01/11), das 14h às 19h, interação com as Cosplayers Rach Asakawa e Rayara Eckhardt; Segunda-feira (02/11), às 16h, Exibição de Angel’s Egg no CCBB (SCES, Trecho 2, Lote 22 – Edifício Tancredo Neves, Asa Sul). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pelo site ou pela bilheteria do CCBB.



