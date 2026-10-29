Mel Maia revela o que a fez perder dentes em gravação de 'Avenida Brasil'

Escalada para a continuação da novela prevista para 2027, Mel Maia viveu a personagem Rita na infância em Avenida Brasil - (crédito: Observatório dos Famosos)

A atriz Mel Maia relembrou uma situação inusitada dos bastidores de Avenida Brasil, novela exibida pela TV Globo em 2012 e em reprise atualmente na faixa do Vale a Pena Ver de Novo.

Durante uma gravação, quando tinha apenas seis anos, ela comeu tanto queijo ralado que acabou engolindo os próprios dentes de leite. O episódio foi contado na edição do Que História É Essa, Porchat?, exibida pelo GNT na terça-feira (27/10).

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Ao recordar a infância no programa apresentado por Fábio Porchat, a atriz contou que, apesar de trabalhar desde pequena, também aprontava fora das câmeras.

"Era profissional, mas gostava muito de fazer m****. Muita", disse, aos risos.

Uma das travessuras ocorreu durante uma gravação no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. A casa usada como cenário também era a residência de uma moradora. Enquanto estava no local, Mel decidiu abrir o refrigerador e pegar um ingrediente que encontrou por lá.

"Abri a geladeira, peguei o queijo ralado e comecei a comer, igual a um ratinho. Acabei com o queijo ralado. Voltei para a cena", contou.

Diretor interrompeu gravação para procurar dentes

Quando voltou a gravar, a atriz foi surpreendida por um dos diretores, que percebeu a ausência dos dentes da frente. O problema exigiu uma pausa na produção, já que as cenas anteriores mostravam a personagem com os dentes.

"Estava banguela dos dentes da frente. Tem continuidade, na cena anterior eu estava com os dentes. Como gravar sem eles?", relembrou.

Segundo Mel Maia, a equipe começou a procurar os dentes pelo cenário. A conclusão foi de que ela os havia engolido junto com o queijo ralado.

"O diretor disse: 'Para tudo e vamos procurar os dentes da Mel'. Todo mundo engatinhando, procurando os dentes. Chegaram à conclusão que, junto com o queijo ralado, engoli os dentes. Foi toda aquela zona", contou.

A situação também acabou interferindo em uma cena com Marcello Novaes, que interpretava o vilão Max. Na sequência, o personagem levava Rita, vivida por Mel na infância, de casa para o lixão. Para contornar a falta dos dentes, os atores tentaram esconder a boca da menina durante a gravação.

"Ninguém reparou, mas agora que eu falei, se vocês voltarem à cena em que o Max me leva de casa para o lixão, vão perceber", afirmou a atriz. O programa exibiu o trecho da novela em que o detalhe passou despercebido pelo público.

Mel Maia estará em 'Avenida Brasil 2'

A participação no programa também ocorre em meio à preparação para o retorno de Mel Maia ao universo de Avenida Brasil. A continuação da novela tem estreia prevista para janeiro de 2027, na faixa das 21h da TV Globo.

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Na trama original, a atriz interpretou Rita durante a infância. A personagem cresceu e passou a se chamar Nina, papel vivido por Débora Falabella na fase adulta.

Na nova produção, Mel Maia dará vida a uma jovem que terá um envolvimento amoroso com Jorginho, personagem de Cauã Reymond. A sequência também prevê o retorno de nomes do elenco original, entre eles Adriana Esteves, Murilo Benício, Marcos Caruso e Eliane Giardini.