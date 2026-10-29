Barbara Barrie, atriz indicada ao Oscar por 'O Vencedor', morre aos 95 anos

A atriz Barbara Barrie, indicada ao Oscar, ao Emmy e ao Tony, morreu na quarta-feira, 28, em Manhattan, nos Estados Unidos, aos 95 anos. A informação foi confirmada por sua filha ao jornal The New York Times. Segundo ela, a atriz recorreu à morte medicamente assistida, após receber o diagnóstico de câncer terminal.
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Com uma carreira de mais de seis décadas nos palcos, no cinema e na televisão, Barbara ficou conhecida por trabalhos como O Vencedor (1979), filme que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, e por sua participação na montagem original da Broadway de Company, musical de Stephen Sondheim lançado em 1970.
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Diagnósticos de saúde e livros
Nascida em 23 de maio de 1931, em Chicago, Barbara cresceu no Texas e se formou em teatro pela Universidade do Texas em 1952.
No início da década de 1990, recebeu o diagnóstico de câncer retal. Anos depois, publicou dois livros sobre sua experiência com a doença: Second Act, em 1997, e Don't Die of Embarrassment, em 1999. As obras buscavam reduzir o estigma associado ao câncer.
Em 2014, a atriz revelou ter sido diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, doença degenerativa que afeta os pulmões.
Barbara Barrie deixa dois filhos e três netas. Seu marido, Jay Harnick, morreu em 2007.
Carreira no teatro e no cinema
A estreia de Barbara Barrie na Broadway ocorreu em 1955, com a peça The Wooden Dish. Ao longo dos anos, a atriz participou de produções como As Bruxas de Salem, em 1958, Sonho de uma Noite de Verão e A Megera Domada, entre 1958 e 1959, além de California Suite, em 1976.
Em Company, integrou o elenco original do musical e interpretou Sarah, papel pelo qual recebeu uma indicação ao Tony de melhor atriz coadjuvante em musical. A atriz continuou trabalhando no teatro por mais de 60 anos, até sua última participação nos palcos, na peça Significant Other.
No cinema, Barbara estreou em Assim Caminha a Humanidade, em 1956. O reconhecimento internacional veio com O Processo de Julie Richards (One Potato, Two Potato), de 1964, pelo qual conquistou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes.
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Em 1979, ela atuou em O Vencedor, produção que recebeu cinco indicações ao Oscar. Sua interpretação garantiu uma indicação na categoria de melhor atriz coadjuvante.
Participações na televisão e indicações ao Emmy
Na televisão, Barbara Barrie participou de séries como Os Defensores, Naked City, Além da Imaginação, A Hora de Alfred Hitchcock, Barney Miller e Suddenly Susan.
A atriz também concorreu ao Emmy por sua atuação na adaptação televisiva de O Vencedor e por participações em Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais.