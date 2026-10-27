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GUERRA NO LESTE EUROPEU

Rússia interrompe ataque em Oleskhy para cumprir cessar-fogo dos EUA

Trégua articulada por Melania Trump prevê a entrada de ajuda humanitária em cidade ucraniana ocupada pela Rússia, mas novos ataques com mísseis foram registrados em Kiev pouco depois do início do acordo.

Rússia interrompe ataque em Oleskhy para cumprir cessar-fogo dos EUA - (crédito: AFP)
Rússia interrompe ataque em Oleskhy para cumprir cessar-fogo dos EUA - (crédito: AFP)

Um cessar-fogo localizado entre Ucrânia e Rússia entrou em vigor na madrugada de terça-feira para permitir uma missão humanitária na cidade de Oleshky, no sul da Ucrânia, atualmente sob ocupação russa. O acordo prevê uma pausa nos combates a partir das 3h (horário local) e foi articulado pela primeira-dama dos EUA, Melania Trump. Apesar disso, ataques com mísseis voltaram a atingir Kiev pouco depois do início do cessar-fogo.

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De acordo com o gabinete de Melania Trump, ela liderou conversas com negociadores civis de Rússia e Ucrânia após se reunir com autoridades da ONU que a atualizaram sobre a situação em Oleshky. A missão de ajuda está planejada antes de uma nova rodada de negociações mediadas pelos EUA, esperada para o mês seguinte, com o objetivo de encerrar a guerra após mais de 4 anos e meio de conflito.

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Segundo a ONU, até 2.000 pessoas estão isoladas em Oleshky, com escassez crescente de alimentos e medicamentos. Elas não conseguem deixar a cidade por causa de minas explosivas e ataques de drones na área. Negociadores dos dois lados e os militares de Rússia e Ucrânia confirmaram, em declarações separadas, que a trégua havia começado. O cessar-fogo local deve durar até sábado, 31 de outubro, ou possivelmente mais, embora tentativas anteriores de cessar-fogo tenham sido frustradas pela desconfiança entre as partes.

Minutos após as 3h, múltiplas explosões associadas a mísseis balísticos foram registradas em Kiev, e alertas aéreos soaram em diferentes regiões do país. Na noite de segunda-feira, autoridades da capital disseram que mísseis balísticos russos atingiram a área de uma universidade, matando uma pessoa e deixando 10 feridos. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, ataques tardios na segunda-feira mataram duas pessoas e feriram quatro, segundo autoridades locais. O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, afirmou em publicação online que os ataques mostrariam que a Rússia segue demonstrando intenção de matar e continuar a guerra.

Oleshky fica na região parcialmente ocupada de Kherson, a cerca de 550 km ao sudeste de Kiev, às margens do rio Dnipro, que separa forças russas e ucranianas. A cidade foi capturada no primeiro dia da invasão em grande escala de 2022 e, em junho de 2023, sofreu nova calamidade quando inundações a atingiram após o colapso de uma represa. Oleshky está em frente à cidade de Kherson, capital administrativa regional: os russos chegaram a ocupar Kherson no início da invasão, mas recuaram para a outra margem do rio meses depois.

Negociadores envolvidos na missão humanitária disseram que médicos, remédios, alimentos e água serão levados a Oleshky antes da abertura de corredores de evacuação. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 27/10/2026 09:11
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