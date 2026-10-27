Rússia interrompe ataque em Oleskhy para cumprir cessar-fogo dos EUA

Um cessar-fogo localizado entre Ucrânia e Rússia entrou em vigor na madrugada de terça-feira para permitir uma missão humanitária na cidade de Oleshky, no sul da Ucrânia, atualmente sob ocupação russa. O acordo prevê uma pausa nos combates a partir das 3h (horário local) e foi articulado pela primeira-dama dos EUA, Melania Trump. Apesar disso, ataques com mísseis voltaram a atingir Kiev pouco depois do início do cessar-fogo.

De acordo com o gabinete de Melania Trump, ela liderou conversas com negociadores civis de Rússia e Ucrânia após se reunir com autoridades da ONU que a atualizaram sobre a situação em Oleshky. A missão de ajuda está planejada antes de uma nova rodada de negociações mediadas pelos EUA, esperada para o mês seguinte, com o objetivo de encerrar a guerra após mais de 4 anos e meio de conflito.

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Segundo a ONU, até 2.000 pessoas estão isoladas em Oleshky, com escassez crescente de alimentos e medicamentos. Elas não conseguem deixar a cidade por causa de minas explosivas e ataques de drones na área. Negociadores dos dois lados e os militares de Rússia e Ucrânia confirmaram, em declarações separadas, que a trégua havia começado. O cessar-fogo local deve durar até sábado, 31 de outubro, ou possivelmente mais, embora tentativas anteriores de cessar-fogo tenham sido frustradas pela desconfiança entre as partes.

Minutos após as 3h, múltiplas explosões associadas a mísseis balísticos foram registradas em Kiev, e alertas aéreos soaram em diferentes regiões do país. Na noite de segunda-feira, autoridades da capital disseram que mísseis balísticos russos atingiram a área de uma universidade, matando uma pessoa e deixando 10 feridos. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, ataques tardios na segunda-feira mataram duas pessoas e feriram quatro, segundo autoridades locais. O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, afirmou em publicação online que os ataques mostrariam que a Rússia segue demonstrando intenção de matar e continuar a guerra.

Oleshky fica na região parcialmente ocupada de Kherson, a cerca de 550 km ao sudeste de Kiev, às margens do rio Dnipro, que separa forças russas e ucranianas. A cidade foi capturada no primeiro dia da invasão em grande escala de 2022 e, em junho de 2023, sofreu nova calamidade quando inundações a atingiram após o colapso de uma represa. Oleshky está em frente à cidade de Kherson, capital administrativa regional: os russos chegaram a ocupar Kherson no início da invasão, mas recuaram para a outra margem do rio meses depois.

Negociadores envolvidos na missão humanitária disseram que médicos, remédios, alimentos e água serão levados a Oleshky antes da abertura de corredores de evacuação. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado