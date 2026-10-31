Bandas se reúnem neste sábado (31) para celebrar os 40 anos do LP 'Rumores'

Banda 5 Generais e demais grupos de Brasília celebram 40 anos do LP Rumores - (crédito: Leandro Eustaquio)

O ano era 1985, em meio à projeção nacional de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude, quando o agitador cultural Isnaldo Lacerda sugeriu registrar em vinil a cena musical que existia em Brasília naquela época. O resultado foi o LP Rumores, composto por faixas dos grupos Escola de Escândalo, Finis Africae e Detrito Federal, que se reencontram neste sábado (31/10), junto com 5 Generais e Arte no Escuro, para celebrar as quatro décadas do projeto.

De acordo com Felix Amorim, integrante da banda 5 Generais, o intuito de Isnaldo era mostrar ao público que existiam muitas outras bandas na cidade além daquelas que haviam alcançado a grande mídia. "Elas também foram responsáveis por transformar Brasília na capital do rock", defende o músico que participou do segundo volume da coletânea, Outros rumores, lançado em 2013.

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O LP, que passa pelo punk, pós-punk e pelas raízes do gótico nacional, registrou "toda a magia e irreverência que foram a marca registrada das bandas da época", segundo o artista. "Nos anos 1980, Brasília era uma cidade sufocada pela sombra da ditadura, e os jovens, sem esperança ou opções de lazer, viam na música uma forma de expor seus sentimentos reprimidos", relata.

O lançamento de 1985 chegou a alcançar um status cult em meio ao público, já que foram produzidas apenas 2 mil cópias do LP. A tiragem única transformou o álbum em peça rara, disputada por colecionadores.

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Prestes a subir aos palcos da "reunião histórica", como intitulam os artistas, Felix afirma que reviver aquele período. "Principalmente para mostrar aos jovens que não tiveram oportunidade de conhecer as bandas, as músicas e a atitude de uma geração que foi a raiz de um movimento cultural que mudou os rumos da música brasileira", diz o integrante da 5 Generais.

Felix ainda ressalta que a juventude dos dias atuais têm os anos 1980 como fonte cultural. "O rock de Brasília foi fundamental na construção de toda uma geração cultural e musical, que envolveu todo o país com bandas que são referência até hoje. É um período que é reverenciado por antigos e novos públicos", aponta.

Serviço

Rumores —Reunião Histórica

Sábado (31/10), a partir das 19h, no Salão de Múltiplas Funções do Cave (Guará II, QE 25)

Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Shotgun, a partir de R$ 50,66



