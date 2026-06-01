Série documental destrincha cena do rock em Brasília nos dias atuais

Aspectos culturais, econômicos e históricos do rock brasiliense são discutidos na série documental Setorial Rock Shots, que está disponível no Youtube. A produção reúne 30 convidados, entre produtores, artistas e pessoas que atuam nos bastidores da música. “A proposta foi mostrar um rock conectado com a vida real, com as comunidades, movimentos culturais e transformações sociais do nosso tempo”, diz João Mancha, idealizador do programa.
Nos 10 episódios, a série busca debater o protagonismo feminino na produção cultural, o papel do rock como ferramenta de inclusão e fortalecimento da economia criativa, entre outros temas. Para Mancha, o objetivo é abordar esse gênero musical sob a ótica de uma cultura viva, diversa e transformadora. “Mais do que falar sobre bandas, o projeto busca discutir o impacto cultural, social, econômico e humano.”
Os participantes da série são Eliane América, Analine Ramos, Táta Cavalcanti, Felipe CDC, Ticones, Soroh Navvar, Dra. Veranne Magalhães, João Bosco, Gilmar Batista, Dra. Hanelise Justo, Paulo Atos, Marcos Pinheiro, Nina Puglia, Jazz Kaipora, Luciana Melo, Mariana Coelho, Ari de Barros, Clarissa Carvalho, Dayse Hansa, Geldo Araújo, Thaís Yanagisawa Yamanaka, Rafael Megera, Jean Santos, Mariângela Neves, Caio Terra, Freak, Ivan Gordinho. A websérie Setorial Rock Shots, produzida pelo Setorial Cultura Rock, é financiada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel