Hit das redes sociais, "o céu é o limite" para o influenciador Gabão Massud

Foi em 2023 que Gabão Massud ganhou destaque nas redes sociais ao retratar, com humor, o lifestyle de um nordestino vivendo em São Paulo. Hoje, com quase 300 mil seguidores no Instagram, mais de 9 milhões de visualizações mensais e uma turnê pelos palcos da stand up comedy do país, ele acaba de dar um novo passo em sua trajetória: assumir a direção criativa da nova campanha de uma marca de cosméticos, que será veiculada em diversas plataformas digitais.

O convite para assinar o projeto veio depois de anos de produção de conteúdo e comédia. "A ideia não surgiu. Ela meio que se apresentou a mim depois de todos esses anos fazendo conteúdo e fazendo comédia também", conta o influenciador de 30 anos. Segundo ele, o processo de encontrar uma linguagem própria foi artesanal: "A gente fica tentando achar alguma forma de encaixar ali as suas experiências na linguagem que vai chegar no seu público".

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Para a campanha, Gabão criou desde os roteiros e todo o conceito do projeto até a participação na edição final de cada um dos 15 vídeos. A proposta é apresentar ao público masculino, de forma leve e bem-humorada, os novos produtos da marca usando situações simples da vida — assim como ele já faz em seus conteúdos nas redes. "Foi bem desafiador, mas eu estava pronto para abraçar esse projeto. Foi muito divertido pensar em 15 roteiros e ver eles nascendo ali, antes até das edições", relata. Ele destaca que nunca havia sido chamado para fazer algo parecido e classifica a experiência como um trabalho "bem 360" que pretende repetir.

As experiências pessoais de João Gabriel Massud — seu nome de batismo — como pernambucano — público-alvo da campanha — foram fundamentais para estruturar e pensar as situações retratadas nos vídeos. Ele também aproveita para rebater um estigma que, segundo ele, as marcas costumam associar aos comediantes: o de que seriam transgressores incapazes de seguir regras. "Eu sou a prova viva do contrário: que a gente consegue muito bem executar regras bem definidas e manter o script ali, o briefing, sem perder a criatividade", afirma.

Gabriel Massud, influenciador (foto: Julio Souza)

Palco e redes

Em paralelo à atuação nas redes sociais, Gabão segue fazendo seus shows de stand-up comedy pelo país. Para ele, as duas experiências se complementam. "Principalmente no stand-up, não tem muito como você fazer uma carreira que faça sentido financeiro sem você ter expressividade em redes sociais", avalia.

Apesar disso, ele faz uma ressalva sobre a dependência dos algoritmos: "Temos que jogar o jogo como ele é jogado. De repente, quando alcançar uma certa expressividade maior, você pode escolher não se render a esse sistema quando já faz shows pelo Brasil inteiro. Não é o meu caso".

A relação com o público difere entre os dois formatos. "Nas redes sociais é um pouco mais cautelosa porque a gente tem menos controle sobre quem está ali vendo. No palco, essa comunicação tende a ser um pouco mais livre. Eu, pelo menos, sou muito mais cauteloso na internet do que sou no palco", pondera.

Para uma mente criativa, "o céu é o limite". Entre os planos futuros do ex-profissional da advocacia estão um livro, a estreia em uma série de streaming, mais trabalhos como ator e um investimento crescente no audiovisual. "Minha mente é bem inquieta, então tenho várias possibilidades. Eu acho que sou muito novo ainda e dá vontade de abraçar todas as oportunidades, cada uma no seu tempo", diz.

Gabão também demonstra interesse em atuar cada vez mais nos bastidores, em sets de filmagem, como ator, roteirista ou diretor. Mas faz questão de garantir: "Não vou deixar de fazer stand-up nunca. O palco sempre vai ser meu produto final".

O influenciador defende que os limites do humor nos dias de hoje são definidos pelo próprio comediante e pelo público que ele acredita ter. "Eu escolho falar sobre alguns assuntos que eu vivo, mas jamais vou escolher falar de assuntos que eu não domino ou que eu não vivo — a questão do lugar de fala", explica. O comediantes também afirma que, por opção, evita entrar em certos temas por considerar que não lhe cabem. "Esse é o meu limite", conclui.