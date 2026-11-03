Ator de Visão, Bettany diz que ficou com olhos vermelhos por duas semanas

O ator vive o androide Visão no MCU desde que deu vida à inteligência artificial J.A.R.V.I.S - (crédito: Reprodução)

O ator Paul Bettany, conhecido por interpretar o Visão no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), revelou que sofreu uma lesão nos olhos durante as gravações de VisionQuest, série derivada de WandaVision, disponível no Disney+.

O artista rompeu cerca de dez vasos sanguíneos ao interpretar uma cena em que seu personagem utilizava um dispositivo na cabeça.

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O episódio foi contado pelo ator durante uma participação no programa Jimmy Kimmel Live. Segundo Bettany, ele exagerou nos movimentos e na expressão ao representar os efeitos do aparelho sobre o cérebro, o que provocou o rompimento dos vasos.

"Eu estava fingindo ter um dispositivo na cabeça que estava fazendo algo com meu cérebro, e estava exagerando muito. Rompi cerca de dez vasos sanguíneos no meu olho", relatou.

O ator também explicou que a aparência do olho permaneceu alterada por duas semanas. Por causa disso, a equipe de produção precisou retirar as imagens em que a condição ficava visível da versão final da série.

Ao comentar o episódio, Bettany brincou com a situação e disse que aprendeu uma lição sobre interpretação: "Foi uma lição de que menos é mais".

Paul Bettany retorna como Visão em série da Marvel

Em VisionQuest, Paul Bettany volta a interpretar o androide Visão, personagem que já viveu em produções como Vingadores: Era de Ultron, Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e WandaVision.

O personagem foi apresentado inicialmente no MCU como J.A.R.V.I.S., a inteligência artificial responsável por auxiliar Tony Stark no controle de sua armadura em Homem de Ferro.

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A produção também conta com James Spader, que retorna ao papel de Ultron, além de Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D'Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire e Ruaridh Mollica no elenco.