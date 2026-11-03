Thiago Oliveira passa por cirurgia e revela previsão de retorno à TV

A ausência de Thiago em uma edição anterior do programa ocorreu devido a uma forte crise de dores - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O apresentador Thiago Oliveira, de 42 anos, passou por uma cirurgia para retirada da vesícula na noite do sábado, 31, no Hospital São Luiz, localizado no Morumbi, em São Paulo. O procedimento ocorreu poucas horas depois de ele comandar ao vivo o programa É de Casa, da TV Globo, diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Após a transmissão, o jornalista viajou para a capital paulista e seguiu para o hospital. Segundo ele, a operação já estava prevista há aproximadamente um mês.

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Em uma publicação, Thiago agradeceu as mensagens recebidas durante o período. "Agradeço todas as mensagens e orações que vocês fizeram. Deu tudo certo, graças a Deus", afirmou nos Stories, do Instagram.

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O apresentador também explicou que uma crise anterior foi responsável por sua ausência em uma das edições da atração. "A cirurgia já está programada há praticamente um mês. No sábado em que não consegui apresentar o É de Casa foi devido a uma crise absurda que eu tive", contou.

Thiago relatou que começou o jejum às 11h de sábado, 31, e entrou no centro cirúrgico por volta das 20h. De acordo com o apresentador, a operação durou entre 40 e 50 minutos.

Ele também comentou que demorou um pouco para despertar após a anestesia. "A cirurgia foi rápida, durou cerca de 40, 50 minutos. Demorei para acordar da anestesia. Agora, como meu médico fala, é vida normal", disse.

Com o procedimento concluído, o apresentador já tem uma previsão para voltar à rotina profissional. A expectativa, segundo ele, é retomar as atividades na quarta-feira, 4.