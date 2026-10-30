FIMA celebra influência chinesa no Brasil colonial com concertos gratuitos

O 4º Festival Interativo de Música e Arquitetura (FIMA) desembarca em Brasília nesta terça-feira (3/11), às 19h, na Casa do Professor (UnB), como parte das celebrações do Ano Cultural Brasil–China. O concerto gratuito integra uma programação que também passa por São Luís (29/10) e Belo Horizonte (1º/11), sob o tema "A China entre nós: uma viagem musical pela história, arte decorativa, arquitetura e criatividade no Brasil colonial".

A apresentação brasiliense reúne os músicos Laura Ronai (flauta transversal barroca), Daniel Guedes (violino), João Guilherme Figueiredo de Miranda (violoncelo barroco) e Bruno Procopio (cravo e direção musical), além da soprano Yu Xi e da mezzo-soprano Carolina Faria. O repertório percorre três atos e um epílogo, com obras inéditas de André Mehmari (Chinoiserie I e Chinoiserie II), minuetos de Pedro António Avondano, melodias da corte Qing transcritas pelo jesuíta Joseph-Marie Amiot, uma sonata de Teodorico Pedrini, trechos da Missa em Dó de André da Silva Gomes e a ária Là, sui monti dell'Est, da ópera Turandot, de Puccini, que incorpora a melodia chinesa Flor de Jasmim.

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Durante o concerto, um telão exibirá imagens exclusivas de prédios históricos e obras de arte registrados em Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, destacando as "chinesices" — elementos estéticos chineses reinterpretados por artistas locais no período colonial. Vídeos de especialistas, como a historiadora Kamila Czepula e o arquiteto Raul Pereira, serão intercalados com a música. O festival ainda presta homenagem ao arquiteto chinês Kongjian Yu, falecido em 2025, criador do conceito de "cidades-esponja".

Serviço — FIMA Brasília

Data: 3 de novembro de 2026, terça-feira

Local: Casa do Professor – Campus Universitário Darcy Ribeiro, UnB, Brasília – DF

Horário: 19h

Entrada: Gratuita (livre)